Учасницю неонацистського підпілля засудили у ФРН до довічного ув'язнення

Вищий земельний суд Баварії засудив у Мюнхені до довічного ув'язнення головну обвинувачену у справі неонацистського угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU) Беате Цшепе (Beate Zschäpe). У середу, 11 липня, її визнали винною в співучасті у серії вбивств, скоєних NSU. Під час оголошення вироку судді вказали на особливо тяжкий характер скоєних злочинів, що практично унеможливить дострокове звільнення Цшепе після 15 років перебування за ґратами, передає інформагенція dpa.

Разом із Цшепе до 10 років позбавлення волі засуджено Ральфа Воллєбена (Ralf Wohlleben). Воллєбен постачав зброю NSU, тож судді визнали його винним у співучасті в убивствах. Подільники Цшепе - Гольґер Ґ. (Holger G.) та Карстен С. (Carsten S.) - отримали по три роки кожен, ще один обвинувачений - Андре Е. (André E.) - засуджений до двох з половиною років позбавлення волі.

Ухвала суду поставила крапку в процесі у справі NSU, що тривав з 2013 року. За даними слідства, на рахунку терористичного угруповання серед іншого вбивства дев'яти жителів Німеччини турецького і грецького походження, а також вбивство поліцейської. Крім того, це злочинне угруповання скоювало теракти із застосуванням вибухових пристроїв і збройні розбійні напади. Двоє спільників Цшепе, яку затримали в листопаді 2011 року, - Уве Бенгард (Uwe Böhnhard) і Уве Мундлос (Uwe Mundlos) - загинули, скоївши самогубство.

Хоч Цшепе особисто не брала участі у вбивствах і нападах, вона займалася плануванням цих злочинів, а також забезпеченням алібі й пошуком коштів для членів злочинного угруповання.