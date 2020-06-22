Учасники суперечливого турніру Джоковича заразилися коронавірусом

Ще у трьох людей, залучених до організованої сербським тенісистом Новаком Джоковичем серії виставкових турнірів Adria Tour, підтвердили інфікування коронавірусом. Про це у понеділок, 22 червня, хорватському телеканалу HRT повідомив Сіме Вічкович, представник кризового центру в місті Задарі, де цими вихідними відбувся другий турнір серії, передає агентство новин dpa. Напередодні про позитивний тест на коронавірус заявив болгарський тенісист Григор Дімітров, який брав участь у турнірі в Задарі.

Вічкович не повідомив імен інфікованих, однак з'ясувалося, що одним із них є хорватський тенісист Борна Чорич, який написав про свій позитивний тест у мережі Instagram. При цьому Чорич зазначив, що не відчуває жодних симптомів хвороби та вибачився за можливу завдану шкоду іншим. Під час турніру в Задарі Чорич провів матч із Дімітровим.

За повідомленнями сербських ЗМІ, ще одним із інфікованих є тренер з фізичної підготовки першої ракетки світу Джоковича.

Фінал турніру в Задарі між Джоковичем та росіянином Андрієм Рубльовим скасували з міркувань безпеки після того, як Григор Дімітров повідомив про зараження.

Григор Дімітров (на фото: під час турніру в Задарі) заявив про інфікування коронавірусом

Шквал критики

Сербський тенісист потрапив під вогонь критики за організацію турнірів Adria Tour, що відбуваються за присутності глядачів та за мінімальних протиепідемічних заходів. Під час першого етапу серії у столиці Сербії Белграді 13-14 червня трибуни стадіону були заповнені вщерть, тенісисти обіймалися і разом безтурботно святкували в клубі.

Джокович, який грав у Задарі з Чоричем, відмовився проходити тест на коронавірус, стверджуючи, що в нього немає симптомів. Інші учасники турніру, зокрема хорват Марін Чіліч та німець Александер Зверєв (Alexander Zverev), за даними хорватських ЗМІ, прибули в місцеву клініку для проходження тесту.

Новака Джоковича раніше неодноразово критикували за публічні висловлювання проти вакцинації в майбутньому від коронавірусу, навіть якщо це буде умовою для подорожей і в'їзду в інші країни.

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Теніс, як і інші види спорту, постраждав від пандемії COVID-19: усі професійні турніри із середини березня було скасовано. Останніми тижнями відбуваються лише виставкові змагання.

Країни Західних Балкан були не надто уражені коронавірусною інфекцією, тож запроваджені обмеження в них не були такими жорсткими, як, приміром, в Іспанії чи Італії. У Сербії напередодні відбулося навіть голосування на дільницях на парламентських виборах.