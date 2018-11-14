 Учасники саміту АТЕС не дійшли згоди щодо підсумкової декларації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2018

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Новини

Учасники саміту АТЕС не дійшли згоди щодо підсумкової декларації

На тлі торговельної суперечки між США та Китаєм учасникам саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Папуа-Новій Гвінеї не вдалося домовитись щодо спільного комюніке, повідомив Джастін Трюдо.

Учасники саміту АТЕС

Учасники саміту АТЕС

Представники 21 країни, які брали участь в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Папуа-Новій Гвінеї, не змогли домовитися щодо підсумкової декларації. Про це у неділю, 18 листопада, повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає агенція dpa. За його словами, країни-учасниці мали різні погляди на питання торгівлі. Замість спільного підсумкового комюніке саміту Папуа-Нова Гвінея, що приймала цей захід, оприлюднить заключну заяву, зазначив Трюдо. Саміт відбувся на тлі торговельної суперечки між США та Китаєм. Трюдо відзначив, що ці країни також відповідальні за неспроможність досягти консенсусу під час саміту.

Заява за результатами саміту буде опублікована найближчими днями, повідомив прем'єр-міністр Папуа-Нової Гвінеї Пітер О'Ніл. Він зазначив, що учасники саміту намагалися домовитись про "вільну та відкриту" торгівлю до 2020 року. За його словами, "весь світ схвильований" через напруженість між Китаєм та США, передає агенція AP.

DW.COM

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Напередодні саміту китайський лідер Сі Цзіньпін закинув США протекціонізм і попередив про наслідки протистояння між двома найбільшими економіками світу. Він розкритикував політику "Америка передусім" адміністрації президента Дональда Трампа, наголосив, що спроби встановити економічні бар'єри суперечать законам економіки та закликав сказати "ні" політиці протекціонізму та односторонніх рішень.

У відповідь на це віце-президент США Майк Пенс заявив, що США не змінюватимуть своєї політики, допоки Пекін не змінить своєї. Китаю він закинув крадіжку інтелектуальної власності, безпрецедентні субсидії контрольованому державою бізнесу та "колосальні" бар'єри для іноземних компаній. 

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