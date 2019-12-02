 Учасники конференції ООН з клімату не можуть домовитись | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Учасники конференції ООН з клімату не можуть домовитись

Основне питання на COP25 в Мадриді полягає в тому, чи вдасться представникам 196 країн домовитися щодо більш амбітних кліматичних цілей на 2030 рік.

Країни не можуть дійти згоди щодо кліматичних цілей

Країни не можуть дійти згоди щодо кліматичних цілей

Учасники 25-ї Всесвітньої конференції ООН з проблем зміни клімату (COP25) в Мадриді всю ніч намагалися узгодити підсумкові документи заходу. Заключне пленарне засідання, яке спочатку мало завершитися в п'ятницю, було продовжено до суботи, 14 грудня.

Виконавча директорка міжнародної екологічної організації Greenpeace Дженніфер Морган розкритикувала підготовлені проєкти угод, назвавши їх "абсолютно неприйнятними", а також "брехнею щодо людей по всьому світу".

За її словами, Чилі - країна, яка цього року головує на форумі, - покликана була стати на захист Паризької угоди "і не допустити, щоб через цинізм і жадібність" вона була підірвана. Замість цього представники країни прислухались до аргументів тих, хто сприяє забрудненню навколишнього середовища, впевнена Морган.

Кліматичні цілі - головний камінь спотикання

Основне питання, що обговорюється представниками 196 країн в іспанській столиці, - як підтримати менш забезпечені країни фінансово, щоб пом'якшити шкоду від змін клімату і діючих правил, що стосуються квот на викиди парникових газів. Учасники конференції, зокрема, дотримуються різних поглядів щодо того, чи повинні більш амбітні кліматичні цілі на 2030 рік бути позначені вже цього року. Згідно з Паризькою угодою, їх необхідно сформулювати лише в наступному.

Завдання Паризької угоди

DW.COM

Україна піднялася на одну сходинку в Індексі ефективності боротьби зі змінами клімату на 2020 рік і посіла 17 місце. Лідирують у рейтингу Швеція, Данія та Марокко. (10.12.2019)

До 2050 року Євросоюз має стати кліматично нейтральним, вирішили в Брюсселі. Представлений комплекс заходів щодо захисту клімату (Green Deal) передбачає кардинальну перебудову підходів до розвитку економіки. (11.12.2019)

Основна мета, позначена в Паризькій угоді, - скоротити викиди в атмосферу СО2, що є причиною підвищення температури повітря на два градуси Цельсія і глобальних змін клімату. Країни домовилися докласти зусиль для зниження цього показника до 1,5 градуса. Експерти раніше відзначали, що на саміті в Мадриді навряд чи будуть намічені більш амбітні цілі. Це пов'язано з тим, що на даному етапі лише невелике число країн, перш за все держави Азії та Африки, пообіцяли робити більше для захисту клімату.

Інші ж держави, такі, наприклад, як Бразилія, не вважають захист клімату своєю пріоритетною метою. На початку листопада президент США Дональд Трамп остаточно відмовився виконувати умови Паризької угоди.

Конференцію з питань клімату в Мадриді відвідали делегації понад 190 країн, у тому числі приблизно 15 прем'єр-міністрів держав ЄС, а також президенти Аргентини Маурісіо Макрі і Еквадору Ленін Морено. Президент Чилі на саміт приїхати не зміг.

Дивитись відео 05:10

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)  

Також за темою

A worker walks past a COP 25 logo at IFEMA Convention Center, ahead of the 2019 U.N. climate change conference (COP 25) in Madrid

У Мадриді розпочалась Кліматична конференція ООН 02.12.2019

Генеральний секретар ООН закликає припинити "війну проти природи" і вимагає рішучих дій на захист довкілля. У конференції візьмуть участь делегати з 200 країн світу.

Spanien klimagipfel l Messegelände - Messe Madrid

Кліматична конференція ООН: з Гретою Тунберг, але без великих надій 02.12.2019

Захист клімату - одна з центральних тем по всьому світу. Зокрема й завдяки Греті Тунберг та її протестному рухові. 2 грудня в Мадриді розпочалася Кліматична конференція ООН. Її результати, певно, розчарують активістів.

Greta Thunbergs Rückreise nach Europa

Грета Тунберг вирушила на вітрильнику назад до Європи, щоб встигнути в Мадрид 13.11.2019

Кліматична активістка Грета Тунберг вирушила на вітрильнику з США назад до Європи через перенесену з Чилі до Іспанії кліматичну конференцію ООН. Вона сподівається встигнути прибути в Мадрид до 2 грудня.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський

Серіал "Слуга народу" не здобув схвалення Кремля

Зі серіалом "Слуга народу" у Росії щось пішло не так, вважає Олександр Плющев.  

Китай та США домовляються щодо торговельної угоди

США і Китай домовилися про "першу фазу" торговельної угоди

Вашингтон призупинив підвищення мит на китайські товари вартістю 160 мільярдів доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  