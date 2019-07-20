Учасники замахів на Гітлера та члени руху опору (фотогалерея)

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

Спроба замаху на Гітлера Ґеорґа Ельзера

1939 року тесля Ґеорґ Ельзер розмістив у Мюнхені вибухівку за трибуною в пивниці "Бюрґербройкеллер", де мав виступати Гітлер. Бомба вибухнула, та вже тоді, коли Гітлера за трибуною не було, бо його промова тривала менше, ніж планувалося. Внаслідок вибуху загинуло семеро осіб, ще 60 отримали поранення. Того ж дня Ельзера заарештували, а згодом відправили в концтабір Дахау, де він помер 1945 року.