Учасники замахів на Гітлера та члени руху опору (фотогалерея)

Їх було вкрай мало, але вони були - люди, котрі ризикували власним життям у боротьбі проти націонал-соціалізму. DW пропонує познайомитися з деякими з них.
Читайте також:
У колишній ставці Гітлера "Вовче лігво" ведуться реставраційні роботи. Цей комплекс бункерів, де в 1944 році було вчинено замах на нацистського диктатора, перетворять на музей та інформаційний центр. (08.05.2019)
Анґела Меркель назвала учасників невдалого замаху на Адольфа Гітлера прикладом для наслідування. Вона закликала німців долучатися до ініціатив з протистояння правому екстремізму. (14.07.2019)
Німецька преса продовжує коментувати конфлікт усередині палестинського керівництва, викликаний рішенням Ясира Арафата призначити на посаду керівника служби загальної безпеки автономії свого двоюрідного брата. Крім того, багато коментарів присвячено річниці невдалого замаху на Гітлера. (20.07.2004)