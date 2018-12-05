Утримувані в РФ громадяни України отримають державну фіндопомогу

Громадяни України, незаконно утримувані Росією, зможуть отримати додаткову фінансову підтримку від держави, повідомила увечері суботи, 9 грудня, прес-служба міністерства тимчасово-окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (мінТОТ).

"Допомога буде надаватися у формі щомісячної стипендії в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті мінТОТ. Отримання такої стипендії врегульовано указом президента України "Про державні стипендії імені Левка Лук'яненка", підписаного 7 грудня.

Як зазначено на сайті президента України Петра Порошенка, ці стипендії призначаються "з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Як повідомила агенція "Інтерфакс-Україна", проект президентського указу розроблено за участі мінТОТ, громадських організацій та громадської ради при міністерстві.