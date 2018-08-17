Утилізація побутової техніки: куди подіти стару мікрохвильовку? (відео)

Тисячі тонн електронного сміття накопчуються на сміттєзвалищах в Україні. Лише поодинокі підприємства здатні правильно утилізувати стару техніку. DW знайшла таке підприємство.
Кадмій, свинець, ртуть, нікель, формальдегід. Всі ці токсичні речовини роками забруднюють довкілля, якщо викинути мікрохвильову пічку просто на смітник. Аби уникнути шкоди довкіллю, слід віддавати прилад на спеціальну утилізацію, де його повністю розберуть: відокремлять метал, пластик, кабелі, електричні плати, а тоді перероблять це все окремо на вторсировину. Більше про екологічну утилізацію - в репортажі DW:
13-річні Нікіта Шульга та Софія-Христина Борисюк створили проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України переробляти харчові відходи. Про дитячу ініціативу, яка вразила дорослих - у проекті DW #LocalHeroes. (24.05.2018)
Чому не діє новий закон про сортування сміття, які екологічні наслідки війни на Донбасі, про вирубування лісів у Карпатах і отруєння бджіл - ексклюзивне інтерв'ю DW Остапа Семерака, міністра екології України. (12.07.2018)