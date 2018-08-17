 Утилізація побутової техніки: куди подіти стару мікрохвильовку? (відео) | Головна | DW | 22.08.2018

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Головна

Утилізація побутової техніки: куди подіти стару мікрохвильовку? (відео)

Тисячі тонн електронного сміття накопчуються на сміттєзвалищах в Україні. Лише поодинокі підприємства здатні правильно утилізувати стару техніку. DW знайшла таке підприємство.

Чому не можна викидати в смітник старі електроприлади і куди їх подіти в Україні?

Чому не можна викидати в смітник старі електроприлади і куди їх подіти в Україні?

Кадмій, свинець, ртуть, нікель, формальдегід. Всі ці токсичні речовини роками забруднюють довкілля, якщо викинути мікрохвильову пічку просто на смітник. Аби уникнути шкоди довкіллю, слід віддавати прилад на спеціальну утилізацію, де його повністю розберуть: відокремлять метал, пластик, кабелі, електричні плати, а тоді перероблять це все окремо на вторсировину. Більше про екологічну утилізацію - в репортажі DW:

 

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