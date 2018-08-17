Утилізація побутової техніки: куди подіти стару мікрохвильовку? (відео)

Кадмій, свинець, ртуть, нікель, формальдегід. Всі ці токсичні речовини роками забруднюють довкілля, якщо викинути мікрохвильову пічку просто на смітник. Аби уникнути шкоди довкіллю, слід віддавати прилад на спеціальну утилізацію, де його повністю розберуть: відокремлять метал, пластик, кабелі, електричні плати, а тоді перероблять це все окремо на вторсировину. Більше про екологічну утилізацію - в репортажі DW: