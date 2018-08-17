Утилізація електронних відходів по-німецьки (відео)

45 мільйонів тонн електронного сміття щороку викидає людство, лише 20 відсотків з них утилізуються. У Гонконгу за вирішення цієї проблеми взялися німці. І от що вийшло.
Мешканці Гонконгу можуть безкоштовно віддати своє сміття німецькій компанії Alba на переробку - платити за це мусять виробники. Рештки електронних відходів після переробки здебільшого знову потрапляють на фабрики регіону, де з них виробляється нове покоління електронних приладів. Дивіться докладніше:
Тисячі тонн електронного сміття накопчуються на сміттєзвалищах в Україні. Лише поодинокі підприємства здатні правильно утилізувати стару техніку. DW знайшла таке підприємство. (22.08.2018)
Спершу киянка Маріанна Бойко відмовилася від пластикових пакетів. А нині майже не викидає сміття. Сім'я Бойко, як стверджує сама еко-активістка, звела свої відходи до мінімуму. DW розпитала, як їм це вдалося. (07.08.2018)