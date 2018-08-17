Утилізація електронних відходів по-німецьки (відео)

Мешканці Гонконгу можуть безкоштовно віддати своє сміття німецькій компанії Alba на переробку - платити за це мусять виробники. Рештки електронних відходів після переробки здебільшого знову потрапляють на фабрики регіону, де з них виробляється нове покоління електронних приладів. Дивіться докладніше: