 Утилізація електронних відходів по-німецьки (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.08.2018

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Економіка

Утилізація електронних відходів по-німецьки (відео)

45 мільйонів тонн електронного сміття щороку викидає людство, лише 20 відсотків з них утилізуються. У Гонконгу за вирішення цієї проблеми взялися німці. І от що вийшло.

Sammelstelle für Handys (imago/momentphoto/Killig)

Німці допомагають Гонконгу налагодити переробку електронного сміття

Мешканці Гонконгу можуть безкоштовно  віддати своє сміття німецькій компанії Alba на переробку - платити за це мусять виробники. Рештки електронних відходів після переробки здебільшого знову потрапляють на фабрики регіону, де з них виробляється нове покоління електронних приладів. Дивіться докладніше:

 

DW.COM

Утилізація побутової техніки: куди подіти стару мікрохвильовку? (відео)

Тисячі тонн електронного сміття накопчуються на сміттєзвалищах в Україні. Лише поодинокі підприємства здатні правильно утилізувати стару техніку. DW знайшла таке підприємство. (22.08.2018)  

Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки

Спершу киянка Маріанна Бойко відмовилася від пластикових пакетів. А нині майже не викидає сміття. Сім'я Бойко, як стверджує сама еко-активістка, звела свої відходи до мінімуму. DW розпитала, як їм це вдалося. (07.08.2018)  

Зібрав сміття - зайнявся йогою: новаторська ідея у боротьбі проти пластику (відео)

Викладачка йоги поєднала корисне з приємним: жінка запрошує жителів Бонна прибирати місто і за це викладає безкоштовно годину йоги у парку. Гори зібраного сміття у начебто охайній Німеччині вражають. (10.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Друге життя паперового стаканчика (16.08.2018)  

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