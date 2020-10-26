 Установчий саміт ″Кримської платформи″ заплановано на травень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

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Новини

Установчий саміт "Кримської платформи" заплановано на травень

Концепція діяльності "Кримської платформи", установчий саміт якої має пройти в травні, поки що перебуває на початковій стадії. Українська сторона веде переговори з потенційними учасниками ініціативи.

Установчий саміт Кримської платформи заплановано на травень

Окремі напрямки діяльності ініціативи "Кримська платформа" фінансуватимуться за рахунок внесків країн-учасниць, а її установчий саміт планується провести в травні 2021 року. Про це в четвер, 29 жовтня, в інтерв'ю DW повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, наразі триває початковий етап роботи над концепцією "Кримської платформи", який полягає у проведенні консультацій української сторони з країнами, котрі хочуть приєднатися до цієї ініціативи. Джапарова також наголосила, що "такі деталі, як особливості функціонування "Кримської платформи", внесок держав у її діяльність, - це ті деталі, які ми розкриватимемо по мірі того, як матимемо відповіді від держав-партнерів".

Багаторівнева платформа

Поки що планується, що "Кримська платформа" функціонуватиме на чотирьох рівнях. Першим буде високий політичний рівень самітів за участі глав держав. Другий - рівень міністрів закордонних справ, на якому проводитимуться міжнародні заходи на кримську тематику на майданчиках ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших. Третім буде парламентський рівень,  до якого можуть бути залучені парламентські асамблеї НАТО і також ОБСЄ та РЄ. Четвертий рівень - експертний. "Зараз ми розпочали серію консультацій, де розглядаємо ідею створення Експертного офісу "Кримської платформи", який має стати аналітично-дослідницьким центром зі стабільним фінансуванням та ресурсами і який буде джерелом ідей для цієї ініціативи", - пояснила Джапарова. За її словами, країни, які захочуть "внести свою контрибуцію у підтримку діяльності цього рівня "Кримської платформи", зможуть це зробити".

Першим установчим заходом цієї ініціативи має стати "Кримський саміт", який планується провести у Києві наприкінці травня 2021 року. "Наразі ми працюємо над проєктом декларації, яка стане основоположним документом "Кримської платформи" і зафіксує політику України та тих країн, які до неї приєднаються, щодо Криму", - сказала Джапарова.

Україна ініціювала створення "Кримської платформи" як міжнародного майданчику для обговорення шляхів деокупації Криму. Вперше офіційно про цю ініціативу президент Володимир Зеленський оголосив цього року у вересні під час свого виступу на 75-ій сесії генеральної асамблеї ООН.

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