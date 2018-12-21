Успішна кар'єра попри вади зору: як цього досягають німці (відео)

Німкеня Памела Пабст незряча, але це не заважає їй бути успішною адвокаткою. Відсутність зору - не завада, аби зробити кар'єру. Дивіться три неймовірні історії незрячих у ФРН.
Увага до потреб кожної особистості та вихована з дитинства віра в себе - лише деякі зі складових успішної кар'єри багатьох людей з вадами зору. Вашій увазі репортаж DW про те, що можна не бачити або мати слабкий зір, але все одно дати собі раду в професійному житті, грати в футбол, завести родину та орієнтуватися у великих будівлях значно краще за інших.
Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. (26.04.2018)
Що пропонують німецькі виші людям з обмеженими фізичними чи психічними можливостями? Які умови створені для них? (02.10.2017)
Поезію Богдана-Ігоря Антонича, українських футуристів, неокласиків, представників так званого «розстріляного відродження» тепер зможуть почути незрячі – завдяки ініціативі студентів Київського університету. (04.01.2010)
Катерина Кучина із благодійної організації "Соціальний фонд" робить Мелітополь комфортним для людей з обмеженими можливостями. Як вона своєю енергією запалює людей, дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (28.09.2017)
Пластичний хірург Клаус Екснер вже не вперше приїжджає у Львів, щоб безкоштовно допомагати українським дітям з вадами зовнішності. Що його надихає на це? (08.02.2018)