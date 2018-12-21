 Успішна кар′єра попри вади зору: як цього досягають німці (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 27.12.2018

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Головна

Успішна кар'єра попри вади зору: як цього досягають німці (відео)

Німкеня Памела Пабст незряча, але це не заважає їй бути успішною адвокаткою. Відсутність зору - не завада, аби зробити кар'єру. Дивіться три неймовірні історії незрячих у ФРН.

Інклюзивність - забезпечення рівних можливостей для людей з особливими або обмеженими потребами

Інклюзивність - забезпечення рівних прав для людей з особливими або обмеженими можливостями

Увага до потреб кожної особистості та вихована з дитинства віра в себе - лише деякі зі складових успішної кар'єри багатьох людей з вадами зору. Вашій увазі репортаж DW про те, що можна не бачити або мати слабкий зір, але все одно дати собі раду в професійному житті, грати в футбол, завести родину та орієнтуватися у великих будівлях значно краще за інших.  

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Як зробити українські міста інклюзивними? (відео)

Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. (26.04.2018)  

Інвалідність і навчання: як німецькі виші усувають перешкоди

Що пропонують німецькі виші людям з обмеженими фізичними чи психічними можливостями? Які умови створені для них? (02.10.2017)  

Студентський проект: українська поезія для незрячих

Поезію Богдана-Ігоря Антонича, українських футуристів, неокласиків, представників так званого «розстріляного відродження» тепер зможуть почути незрячі – завдяки ініціативі студентів Київського університету. (04.01.2010)  

#LocalHeroes: Активістка з Мелітополя робить місто зручним для людей з інвалідністю (відео)

Катерина Кучина із благодійної організації "Соціальний фонд" робить Мелітополь комфортним для людей з обмеженими можливостями. Як вона своєю енергією запалює людей, дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (28.09.2017)  

Німецький хірург безкоштовно оперує дітей в Україні (відео)

Пластичний хірург Клаус Екснер вже не вперше приїжджає у Львів, щоб безкоштовно допомагати українським дітям з вадами зовнішності. Що його надихає на це? (08.02.2018)  

Музей, де почуваєшся незрячим

На цій виставці нічого не побачиш: її можна тільки відчути. Тут пропонують темряву, в якій опиняються незрячі люди. Як вони живуть? Спробувати зрозуміти це можна в Музеї діалогу у Франкфурті-на-Майні. (07.03.2013)  

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Як люди з вадами зору працевлаштовані в Німеччині (27.12.2018) 27.12.2018

Німкеня Памела Пабст незряча, але це не заважає їй бути успішною адвокаткою. Відсутність зору - не завада, аби зробити кар'єру. Дивіться три неймовірні історії незрячих у ФРН.