Усе сама: Меркель зробила свій вибір

Анґела Меркель відмовилася від боротьби за посаду голови правлячої в Німеччині партії ХДС та переобрання канцлеркою. Карикатурист Сергій Йолкін - про рідкісне для політиків рішення.
Коментарі німецьких та європейських ЗМІ про рішення канцлерки ФРН Анґели Меркель поступово піти з політики. (30.10.2018)
Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле вважає, що Анґела Меркель прийняла "правильне рішення у правильний час", заявивши про намір поступово піти з політики. Він наголосив на сильних позиціях Меркель надалі на чолі уряду. (29.10.2018)
Французький президент Еммануель Макрон назав рішення Анґели Меркель поступово піти з політики "сповненим гідності". А у Варшаві наголосили на ролі канцлерки ФРН у реформуванні ЄС. (29.10.2018)