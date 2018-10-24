Усе сама: Меркель зробила свій вибір

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

Ворожий образ у Греції

Анґела Меркель має багато прихильників в усьому світі, але тільки не в Греції. Ніде їй не доводилося наражатися на таку ворожість, як 2014 року в Афінах - у розпал грецької фінансової та боргової кризи. На вулицях з'явилися образливі плакати, але канцлерка ФРН була незламна: заощаджувати, урізати, реформувати - саме так звучали її вимоги до уряду в Афінах.