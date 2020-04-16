 Усе про пандемію COVID-19 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2020

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Політика й суспільство

Усе про пандемію COVID-19

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини проти нього, ані препаратів для лікування захворювання COVID-19, яке викликає інфекція. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус, - у досьє DW.

Усе про коронавірус SARS-CoV-2

Перші масові випадки зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2 зафіксували наприкінці грудня 2019 року. Появу вірусу пов'язують із оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань у Китаї (провінція Хубей). До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавалися морські ссавці, летючі миші, кури, кролики і змії. Китайські вірусологи припускають, що один із цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус та боротьбу з пандемією, - у досьє DW.

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Коронавірус: як під час тесту ліків від COVID-19 померло 11 бразильців

Великі дози протималярійного препарату в лікуванні COVID-19 можуть викликати важкі порушення сердечного ритму. В Україні цей препарат входить до протоколів лікування хвороби. (16.04.2020)  

Коронавірус: Оманлива безпека разових рукавиць

Рукавиці одноразового використання насправді не надто ефективні у захисті від коронавірусу. За певних обставин вони навіть сприяють розповсюдженню вірусу. (09.04.2020)  

Університет Джонса Хопкінса - експерти з питань коронавірусу

Для протидії поширенню коронавірусу потрібні дані. Дослідники американського університету Джонса Хопкінса збирають величезні обсяги цифр і фактів щодо пандемії COVID-19 і шукають ліки проти вірусу. (09.04.2020)  

Як імунна система бореться з коронавірусом

Аби вистояти у разі інфікування коронавірусом, єдина надія - наш імунітет. Підступність SARS-CoV-2 у тім, що він може за деяких обставин обернути покликану захищати нас імунну систему проти нас самих. (07.04.2020)  

Небезпечний коронавірус: чи захищає щеплення від туберкульозу?

Імунологи з Товариства Макса Планка вивчають вплив вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) на імунітет людини до вірусних захворювань дихальних шляхів. Про перші результати роботи - у статті DW. (06.04.2020)  

Коронавірус і спорт на свіжому повітрі: корисно чи ризиковано?

Пробіжка вздовж озера, велотур у лісі або фітнес у парку: спорт на свіжому повітрі - це добре для здоров’я. Але чи так це у часи пандемії Covid-19? Питання і відповіді для всіх, хто займається спортом. (06.04.2020)  

Тест на коронавірус: як працює регіональна лабораторія у Львові і чого їй бракує

Найбільш точні ПЛР-тести на коронавірус тепер роблять не тільки в Києві, а уже і в лабораторіях більшості обласних центрів. DW поспілкувалась із заступником директора такого центру у Львові Олегом Когутом. (06.04.2020)  

Епідеміолог: цифри щодо смертності від коронавірусу порівнювати не можна

Порівняння смертності внаслідок зараження коронавірусом у різних країнах видається дуже складним, каже експерт з питань охорони здоров’я Тобіас Курт з берлінської клініки Charité. В інтерв’ю DW він пояснює чому. (03.04.2020)  

Коронавіурс: п'ять порад для зміцнення імунної системи

Для того, аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. Її активізація залежить значною мірою від самої людини. У нашій добірці - кілька порад, як це можна зробити. (02.04.2020)  

Що треба знати про коронавірус: запитання та відповіді

Попри те, що новий коронавірус SARS-CoV-2 уже тривалий час є топтемою в усьому світі, він і досі викликає чимало запитань. Вчені намагаються відповісти на багато з них. Ось що відомо на цей час. (25.03.2020)  

Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

Нежить, кашель, біль у горлі та висока температура - симптоми застуди, звичайного грипу чи коронавірусу часто схожі. Але деякі відмінності все ж є. (03.02.2020)  

Що робити, якщо у вас симптоми зараження коронавірусом?

Коронавірус шириться світом. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Що робити при підозрі на зараження новим коронавірусом - відповіді в матеріалі DW. (13.03.2020)  

Пандемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні?

"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні? (30.03.2020)  

Пандемія коронавірусу: оберігайте літніх людей!

Чоловіки, жінки та діти заражаються коронавірусом однаково часто. Однак його наслідки для них різні. Вирішальним є вік, стать і наявність попередніх захворювань. (12.03.2020)  

"Перші випробування вакцини від коронавірусу почнуться незабаром"

Фармацевтичні компанії в усьому світі працюють над розробкою вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. У Німеччині вакцину від коронавірусу розробляє фірма CureVac. DW поговорила з Фрідрізом фон Боленом з її наглядової ради. (25.03.2020)  

Боротьба з коронавірусом: надії покладають на два медикаменти

Світ перебуває в активному пошуку препаратів для лікування хвороби, яку викликає новий коронавірус. Деякі з уже наявних тестують, але чи все з ними так просто? (26.03.2020)  

Чи допоможуть ліки з антитіл у боротьбі проти коронавірусу?

Для протидії коронавірусу науковці разом з розробкою вакцин планують виробляти антитіла з сироватки крові. Ще 100 років тому завдяки такій "пасивній імунізації" німецький імунолог фон Берінґ врятував тисячі життів. (18.03.2020)  

Український інфекціоніст: Не вірте рекламі, коли пропонують ліки проти нового коронавірусу

В Україні розробляють національний протокол лікування Covid-19. Київський науковець-інфекціоніст із медуніверситету імені Богомольця про особливості домашнього та стаціонарного лікування. (02.04.2020)  

У Німеччині придумали, як швидко й дешево зібрати апарат штучного дихання

Креативність особливо важлива у кризові часи. Фізики з університету в Марбурзі придумали, як прилади для терапії хропіння переобладнати на апарати штучної вентиляції легень. Є ще й більш простий варіант. (01.04.2020)  

Як смартфон може допомогти в боротьбі з коронавірусом

Німецькі програмісти розробляють мобільний додаток, який дозволяв би попереджати власників смартфонів про можливе інфікування коронавірусом, при цьому зберігаючи анонімність їхніх особистих даних та даних носія інфекції. (02.04.2020)  

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

Аудіо й відео до теми

Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020)  

Чому в Німеччині від коронавірусу помирає менше людей, ніж в інших країнах (01.04.2020)  

Як борються з коронавірусом сільські лікарі в Німеччині (30.03.2020)  

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