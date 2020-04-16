Усе про пандемію COVID-19

Перші масові випадки зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2 зафіксували наприкінці грудня 2019 року. Появу вірусу пов'язують із оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань у Китаї (провінція Хубей). До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавалися морські ссавці, летючі миші, кури, кролики і змії. Китайські вірусологи припускають, що один із цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус та боротьбу з пандемією, - у досьє DW.