Уряд Ірану заперечує приховування правди про збиття літака МАУ

Уряд Ірану заперечив приховування правди про збиття 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) біля Тегерана.

"У ці сумні дні лунало багато критики на адресу відповідних чиновників та відомств. (...) Деяких посадовців навіть звинувачували в брехні та приховуванні правди, але, чесно кажучи, це не відповідає дійсності" - заявив у понеділок, 13 січня, речник іранського уряду Алі Рабіеї, цитує агентство новин AFP.

Водночас він засудив повідомлення президента США Дональда Трампа в соціальній мережі Twitter на підтримку іранських протестувальників. За словами Рабіеї, Трамп проливає "крокодилячі сльози", а іранський народ пам'ятатиме, що американський президент вбив генерала Касема Сулеймані та є причиною економічних негараздів.

Нагадаємо, іранські військові лише 11 січня визнали, що "ненавмисно" збили український літак. Утім, ще ввечері 9 січня низка американських ЗМІ та західних інформагентств повідомили з посиланням на власні джерела, що літак МАУ під Тегераном, найбільш імовірно, був випадково збитий іранською ракетою.

Пізніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ був збитий іранською ракетою. З аналогічними заявами виступили також держсекретар США Майк Помпео, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, посадовці інших західних держав. Президент США Дональд Трамп тоді заявив, що літак МАУ біля Тегерана могли збити помилково.

Після визнання провини військовими президент Ірану Хасан Роухані заявив, що керівництво країни дуже шкодує через цю "жахливу помилку" та висловив співчуття рідним загиблих.

Протестувальники, які вийшли на вулиці у Тегерані останніми днями, також закидали керівництву країни брехню та приховування правди про катастрофу літака.