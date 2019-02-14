 Уряд Індії скасував особливий статус Кашміру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

Уряд Індії скасував особливий статус Кашміру

Індійський уряд указом президента позбавив єдиний мусульманський штат особливого статусу. У Кашмірі відключений зв'язок, а високопосадовці штату перебувають під домашнім арештом.

Люди залишають Кашмір після попередження влади про можливі атаки з боку Пакистану

Люди залишають Кашмір після попередження влади про можливі атаки з боку Пакистану, 3 серпня 2019 року

Уряд Індії скасував спеціальний статус штату Джамму та Кашмір, який є єдиним штатом країни, населеним переважно мусульманами. Відповідний указ президента, який формально є главою уряду, в понеділок, 5 серпня, представив у парламенті країни міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах. "До штату Джамму та Кашмір будуть застосовуватися усі статті конституції", - зазначив він, цитує агенція новин Reuters. 

Стаття 370 конституції країни надає штату право ухвалювати власні закони. Скасування особливого статусу зокрема означає, що люди з інших штатів зможуть купувати нерухомість у Кашмірі. Окрім того, до цього часу закон дозволяв обіймати державні посади та навчатися в коледжах Кашміру лише жителям штату. Правляча партія індійського прем'єра Нарендри Моді наполягала, що особливий статус Кашміру перешкоджає його інтеграції до країни.

Політичні лідери штату застерегли, що скасування статусу спровокує масові заворушення. 4 серпня регіональні партії Кашміру під час засідання пообіцяли зберегти особлививй статус штату. Вони заявили, що будь-які кроки у напрямку скасування цього статусу рівнозначні агресії проти населення штату. Вранці 5 серпня у Кашмірі були відключені телефонний зв'язок та інтернет. Високопосадовців штату помістили під домашній арешт.

Напруженість навколо Кашміру почала зростати минулого тижня, коли індійська влада повідомила про можливі напади з боку Пакистану. Пакистан відкинув ці звинувачення, однак на вихідних регіон залишили тисячі індійських туристів та працівників.

Пакистан каже про порушення резолюції ООН та закликає Трампа втрутитися

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші вже відреагував на ініціативу індійського уряду, наголосивши, що вона порушує резолюцію ООН. Він додав, що уряд посилить дипломатичні зусилля, аби не допустити позбавлення штату Джамму та Кашмір особливого статусу.

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Напередодні прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти у врегулюванні конфлікту з Індією навколо Кашміру. "Президент Трамп запропонував роль посередника щодо Кашміру. Настав час стати ним, оскільки ситуація там і уздовж демаркаційної лінії погіршується через нові агресивні дії з боку окупаційних сил Індії", - написав Хан 4 серпня у Twitter. Він додав, що ситуація може перерости у регіональну кризу.

Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії. У відповідь на це індійська влада постійно жорстко придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, більшість з яких - мирні жителі. Суперечка за контроль над Кашміром уже тричі призводила до воєн між Пакистаном та Індією.

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