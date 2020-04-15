Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан на всю країну

Через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Японії голова уряду країни Сіндзо Абе у четвер, 16 квітня, оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на території всієї країни. Кількість випадків зараження новим коронавірусом у Японії перевищила позначку в 10 тисяч.

Сіндзо Абе закликав усіх жителів Японії скоротити свої соціальні контакти. "Напередодні свят я прошу всі місцеві органи влади настійно закликати жителів уникати поїздок за будь-яку ціну, щоб запобігти поширенню вірусу", - сказав Абе, цитує агентство новин dpa.

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Міністр економіки країни Ясутосі Нісімура також заявив на зустрічі з експертами, що уряду "необхідно вжити заходів, щоб звести потік людей до мінімуму" перед періодом тривалих вихідних наприкінці квітня. "Ми повинні різко зменшити потік людей в туристичні місця", - додав Нісімура.

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Минулого тижня, щоб стримати поширення коронавірусу, уряд запровадив режим надзвичайного стану для Токіо, Осаки та п'яти інших префектур.