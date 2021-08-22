 Уряд Швеції вперше очолила жінка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

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Уряд Швеції вперше очолила жінка

Соціал-демократка Магдалена Андерссон очолила уряд Швеції. Вона стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду.

Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон

Парламент Швеції у середу, 24 листопада, більшістю голосів підтримав призначення  прем'єр-міністром соціал-демократки Магдалени Андерссон. Ексміністерка фінансів стала першою жінкою, яка обійняла посаду глави уряду.

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Нагадаємо, 22 серпня про намір піти у відставку оголосив тодішній прем'єр-міністр та глава Соціал-демократичної робітничої партії Стефан Левен. 4 листопада з'їзд партії обрав Андерссон новою лідеркою. 10 листопада Левен, який очолював уряд Швеції з 2014 року, подав відповідну заяву про відставку. 

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