Уряд Швеції вперше очолила жінка

Парламент Швеції у середу, 24 листопада, більшістю голосів підтримав призначення прем'єр-міністром соціал-демократки Магдалени Андерссон. Ексміністерка фінансів стала першою жінкою, яка обійняла посаду глави уряду.

Читайте також: У Швеції скасували майже всі карантинні обмеження

Нагадаємо, 22 серпня про намір піти у відставку оголосив тодішній прем'єр-міністр та глава Соціал-демократичної робітничої партії Стефан Левен. 4 листопада з'їзд партії обрав Андерссон новою лідеркою. 10 листопада Левен, який очолював уряд Швеції з 2014 року, подав відповідну заяву про відставку.