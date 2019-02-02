Уряд ЦАР досяг мирної угоди з 14 озброєними угрупуваннями

Уряд Центральноафриканської Республіки (ЦАР) і 14 збройних угрупувань досягли у суботу, 2 лютого, мирної угода, яка має покласти кінець рокам насильницьких конфліктів у країні. "Досягнута мирна угода", - йдеться у повідомленні уряду країни у Twitter. Угода повинна бути підписана "через кілька днів" у столиці країни Бангі. Подробиці домовленостей поки не повідомляються.

Комісар Африканського союзу (АС) з питань миру і безпеки Смайл Чергі підтвердив прорив у переговорах. Угода "в інтересах народу" Центральноафриканської Республіки досягла успіху завдяки "зразковому співробітництву" уряду і 14 збройних груп, заявив представник АС у Twitter. Однак деякі деталі угоди все ще мають бути допрацьовані.

Сторони конфлікту з кінця січня вели переговори за посередництва АС та Організації Об'єднаних Націй у столиці Судану Хартумі. Вони переривалися кілька разів через розбіжності між сторонами. 1 лютого переговори були призупинені через неузгодженості щодо амністії. Проте, представник одного з найбільших збройних формувань - Народного фронту відродження Центральноафриканської Республіки - підтвердив, що досягнуто консенсусу щодо важливих питань, таких як амністія для співробітників міліції.

Під час збройного конфлікту, який триває у ЦАР з 2012 року, загинули тисячі людей і сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. За останні шість років було укладено шість мирних угод, але вони не були дотримані. Для стабілізації ситуації у країні було розміщено понад 12 тисяч миротворців ООН. Попри те, що країна, в якій мешкають 4,5 мільйона людей, багата на такі природні ресурси, як алмази та уран, вона залишається однією з найбідніших у світі.