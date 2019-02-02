 Уряд ЦАР досяг мирної угоди з 14 озброєними угрупуваннями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

Уряд ЦАР досяг мирної угоди з 14 озброєними угрупуваннями

Влада Центральноафриканської Республіки домовилась про перемир'я з 14 збройними угрупуваннями. З 2012 року у країні провалилось вже шість мирних домовленостей.

Бойовики одного з угрупувань у ЦАР

Бойовики одного з угрупувань у ЦАР

Уряд Центральноафриканської Республіки (ЦАР) і 14 збройних угрупувань досягли у суботу, 2 лютого, мирної угода, яка має покласти кінець рокам насильницьких конфліктів у країні. "Досягнута мирна угода", - йдеться у повідомленні уряду країни у Twitter. Угода повинна бути підписана "через кілька днів" у столиці країни Бангі. Подробиці домовленостей поки не повідомляються. 

Комісар Африканського союзу (АС) з питань миру і безпеки Смайл Чергі підтвердив прорив у переговорах. Угода "в інтересах народу" Центральноафриканської Республіки досягла успіху завдяки "зразковому співробітництву" уряду і 14 збройних груп, заявив представник АС у Twitter. Однак деякі деталі угоди все ще мають бути допрацьовані.

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За два дні у Центральноафриканській республіці загинули 25 людей. Серед них - шестеро поліцейських. Нападу зазнали і представники миротворчої місії ООН. (29.10.2016)

Більшість з жертв - цивільні особи. Близько 100 тисяч жителів міста та околиць стали внутрішними переселенцями, рятуючись втечею. (27.05.2017)

Сторони конфлікту з кінця січня вели переговори за посередництва АС та Організації Об'єднаних Націй у столиці Судану Хартумі. Вони переривалися кілька разів через розбіжності між сторонами. 1 лютого переговори були призупинені через неузгодженості щодо амністії. Проте, представник одного з найбільших збройних формувань - Народного фронту відродження Центральноафриканської Республіки - підтвердив, що досягнуто консенсусу щодо важливих питань, таких як амністія для співробітників міліції.

Під час збройного конфлікту, який триває у ЦАР з 2012 року, загинули тисячі людей і сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. За останні шість років було укладено шість мирних угод, але вони не були дотримані. Для стабілізації ситуації у країні було розміщено понад 12 тисяч миротворців ООН. Попри те, що країна, в якій мешкають 4,5 мільйона людей, багата на такі природні ресурси, як алмази та уран, вона залишається однією з найбідніших у світі.

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