 Уряд Фінляндії очолила наймолодша прем′єрка у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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Новини

Уряд Фінляндії очолила наймолодша прем'єрка у світі

34-річна Санна Марін на даний час є наймолодшою керівницею уряду у світі. На посаді голови уряду Фінляндії вона змінила Антті Рінне, котрий раніше оголосив свою відставку.

Санна Марін

34-річна Санна Марін очолила урядову коаліцію з п'яти партій

Парламент Фінляндії під час голосування у вівторок, 10 грудня, затвердив призначення Санни Марін на посаду прем'єр-міністра країни. За її кандидатуру віддали свої голоси 99 законодавців, 70 членів парламенту висловилися проти, передає агенція новин dpa. До кінця дня нова прем'єрка разом з урядом мають скласти присягу.  

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Уперше за 20 років опозиційна Соціал-демократична партія з незначним відривом перемогла на виборах до фінського парламенту. На другому місці - популісти з "Істинних фінів", а третьому - Коаліційна партія. (15.04.2019)

Причиною відставки соціал-демократа Антті Рінне стали незгоди у коаліції, в котру входять п'ять партій. (03.12.2019)

Соціал-демократка Марін і надалі очолюватиме коаліцію, в котру входять п'ять партій. Чотири партії-партнерки соціал-демократів очолюють жінки. Поки що на чолі фінських соціал-демократів стоїть експрем'єр Антті Рінне, котрий 3 грудня подав у відставку. Очікується, що в червні 2020 року Марін перебере на себе й головування в партії.

На даний момент 34-річна Санна Марін є наймолодшою чинною головою уряду у світі. Молодший за неї на 9 місяців австрійський політик-консерватор Себастіан Курц (Sebastian Kurz), який раніше був наймолодшим очільником уряду у світі, поки не сформував коаліцію і не посів знову посаду канцлера.

8 грудня фінські соціал-демократи обрали Санну Марін наступницею Антті Рінне, який пішов з посади через розбіжності в поглядах з іншими партнерами по урядовій коаліції.

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Наймолодша прем’єрка у світі: хто така Санна Марін з Фінляндії? (10.12.2019)

Аудіо й відео до теми

Наймолодша прем’єрка у світі: хто така Санна Марін з Фінляндії? (10.12.2019)  

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