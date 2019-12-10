Уряд Фінляндії очолила наймолодша прем'єрка у світі

Парламент Фінляндії під час голосування у вівторок, 10 грудня, затвердив призначення Санни Марін на посаду прем'єр-міністра країни. За її кандидатуру віддали свої голоси 99 законодавців, 70 членів парламенту висловилися проти, передає агенція новин dpa. До кінця дня нова прем'єрка разом з урядом мають скласти присягу.

Соціал-демократка Марін і надалі очолюватиме коаліцію, в котру входять п'ять партій. Чотири партії-партнерки соціал-демократів очолюють жінки. Поки що на чолі фінських соціал-демократів стоїть експрем'єр Антті Рінне, котрий 3 грудня подав у відставку. Очікується, що в червні 2020 року Марін перебере на себе й головування в партії.

На даний момент 34-річна Санна Марін є наймолодшою чинною головою уряду у світі. Молодший за неї на 9 місяців австрійський політик-консерватор Себастіан Курц (Sebastian Kurz), який раніше був наймолодшим очільником уряду у світі, поки не сформував коаліцію і не посів знову посаду канцлера.

8 грудня фінські соціал-демократи обрали Санну Марін наступницею Антті Рінне, який пішов з посади через розбіжності в поглядах з іншими партнерами по урядовій коаліції.