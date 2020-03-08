 Уряд ФРН ухвалив першу в своїй історії стратегію гендерної рівності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

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Новини

Уряд ФРН ухвалив першу в своїй історії стратегію гендерної рівності

Жінки в Німеччині заробляють в середньому на 20 відсотків менше, ніж чоловіки, і займають лише близько 15 відсотків керівних посад. Укряд країни прагне виправити цю ситуацію.

Німеччина прийняла першу стратегію сприяння гендерній рівності

Німеччина прийняла першу стратегію сприяння гендерній рівності

Федеральний уряд Німеччини в середу, 8 липня, вперше в своїй історії ухвалив національну стратегію, яка покликана сприяти встановленню гендерної рівності. За словами очільниці міністерства у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Франциски Ґіффай (Franziska Giffey), в стратегії визначені цілі для всіх урядових відомств, включаючи скорочення гендерного розриву в оплаті праці і збільшення частки жінок в бізнесі і політиці, повідомляє агенція AFP.

"Це перша стратегія рівності в історії Федеративної Республіки Німеччина, яка була скоординована і узгоджена у всіх департаментах", - заявила Ґіффай.

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Цей план передбачає приділення особливої уваги балансу між роботою та особистим життям і тому факту, що жінки частіше працюють неповний робочий день або взагалі не працюють через сімейні обставини. Також програма покликана збільшити кількість жінок на керівних посадах, в тому числі на державній службі, і на збільшення їхньої ролі в політиці.

Згідно з індексом 2019 року від Європейського інституту гендерної рівності, Німеччина перебуває нижче середньоєвропейського рівня у цьому питанні.

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Жінки в Німеччині заробляють в середньому на 20 відсотків менше, ніж чоловіки, і займають лише близько 15 відсотків керівних посад. За словами Ґіффай, в даний час рівень представленості жінок в Бундестазі перебуває на найнижчому рівні за останні 20 років. На місцевому рівні ситуація не краща, наприклад серед мерів понад 90 відсотків - чоловіки.

Нагадаємо, лідерка правлячої партії ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) раніше повідомила про запровадження обов'язкових квот, які дозволять жінкам обіймати не менше 50 відсотків керівних посад на місцевому рівні до 2025 року.

  • Троє з тисяч

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Троє з тисяч

    Ці жінки в столиці Еквадору Кіто вимагають покласти край насильству. Низка феміністичних груп закликала людей приєднатися до демонстрації проти мачизму та насильства з боку партнерів. Це лише троє з тисяч жінок, які приєдналися до протесту в центрі Кіто.

  • 66 вбивств жінок

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    66 вбивств жінок

    "Reseteate" - "Перезавантаження" вимагають демонстрантки в столиці Домініканської республіки Санто-Домінго. До протесту закликали жіночі правозахисні організації. Незадовго до цього генпрокуратура країни оприлюднила статистику насильства проти жінок. І хоч загальне число випадків зменшується, лише цього року 66 жінок у цій країні було вбито.

  • Свічки пам'яті в Гватемалі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Свічки пам'яті в Гватемалі

    571 - число, виставлене активістками на одній з площ міста Гватемала свічками. Причина сумна - згідно з даними жіночих правозахисних організацій, 2019 року в Гватемалі було вбито 571 жінку.

  • Заходи проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Заходи проти насильства

    Минулої суботи демонстрантки в південнофранцузькому місті Тулуза вийшли на вулиці. Адже лише 2019 року, за даними активісток, у Франції партнери чи колишні чоловіки вбили щонайменше 130 жінок. Президент Еммануель Макрон назвав це "ганьбою Франції". Уряд обіцяє електронні ніжні браслети для злочинців та тисячу нових місць у будинках-прихистках для жінок.

  • Червоні туфлі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червоні туфлі

    Не оминули демонстрації й бельгійську столицю Брюссель. Там на вулиці вийшли 10 тисяч людей. Вони виставили на вулицю червоні туфлі. "Червоні туфлі символізують жінок, які були вбиті їхніми чоловіками", - каже Жулі Вотер з організації Mirabal. За її словами, у Бельгії за останні три роки було близько ста таких випадків. Неофіційна статистика, за її словами, може бути набагато вищою.

  • Червона смужка проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червона смужка проти насильства

    Червоний був символічним кольором минулих вихідних і в Генуї. Під час футбольного матчу італійської серії між командами "Сампдорія" (Генуя) та "Удінезе" (Удіне) у футболістів, офіційних представників клубів та дітей гравців були червоні смужки на щоках - на знак протесту проти домашнього насильства.

  • 16 днів проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    16 днів проти насильства

    У Києві 25 листопада стартувала серія заходів "16 днів проти гендерного насильства". Її мета - привернути увагу до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, повідомили в київській мерії. За статистикою ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 1,8 мільйона жінок. Лише 2019 року системне насильство в сім'ї було визнано в країні злочином. Фото архівне.

  • Солідарність у телеграфі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Солідарність у телеграфі

    Уже втретє у російській столиці Москві напередодні міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбувся Femfest - щорічний фестиваль про фемінізм, гендерну грамотність та свободу вибору. Відбувся від у Telegraph Hall - майданчику, організованому в колишній будівлі телеграфу в центрі Москви.

  • Тиха пам'ять

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Тиха пам'ять

    У місті Малага на півдні Іспанії ввечері неділі відбувся Caminata del silencio - "Марш мовчання". Жінки несли транспаранти з іменами жінок, вбитих минулими роками в Іспанії їхніми партнерами.

  • Дуже тривожні цифри

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Дуже тривожні цифри"

    У Німеччині, згідно з даними поліції, торік 122 жінки були вбиті своїми партнерами чи експартнерами. Загалом близько 115 тисяч жінок ставали жертвами домашнього насильства чи погроз. Згідно з даними досліджень, кожна третя жінка хоча б раз у житті ставала жертвою насильства. Ці цифри міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай назвала "дуже тривожними".

  • Справжні чоловіки не ґвалтують!

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Справжні чоловіки не ґвалтують!"

    Після зґвалтування та вбивства студентки Уїнене Мрветьяни в Кейптауні всією Південною Африкою прокотилася хвиля громадського обурення. У різних куточках країни у вересні відбувалися протести і мітинги, зокрема й у Йоганнесбурзі (на фото).

  • Фемініст

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Фемініст

    У Пакистані патріархат глибоко вкорінився в суспільство. На феміністок дивляться скоса, навіть чоловіки ліберальних поглядів називають їхні вимоги "вульгарними". Тим не менш, один із найактивніших борців за права жінок у країні чоловік - Наім Мірза. "Ще багато що треба зробити", - сказав Мірза в розмові з DW. Але дедалі більше жінок починають говорити та вимагати дотримання їхніх прав, каже він.

    Автор: Свен Теніґес, Данило Білик


Дивитись відео 03:17

Насилля проти жінок: курси самозахисту, аби не стати жертвою (25.11.2019)

 

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