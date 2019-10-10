Через три тижні після антисемітського нападу в Галле уряд ФРН ухвалив пакет заходів проти правого екстремізму. У середу, 30 жовтня, в Берліні презентували план з дев'яти пунктів, які ще треба буде підтвердити конкретними законами та джерелами фінансування.

Одне з найважливіших нових правил стосуватиметься інтернет-компаній. Соціальні мережі зобов'яжуть активно повідомляти органам безпеки про злочинний контент, як-от розпалювання міжнаціональної ворожнечі або погрози вбивства. У випадку обґрунтованої підозри вони будуть повинні надавати ІР-адреси користувачів, щоб уможливити їхне покарання. У майбутньому також має бути запроваджене жорсткіше покарання за агресивні образи та мову ненависті.

Жорсткішими стануть також умови володіння зброєю. Членам ворожих до конституційного ладу ФРН угруповань не будуть видавати дозволи на володіння зброєю. Крім того, уряд планує посилити превентивну роботу проти правих екстремістів.

Нагадаємо, що 9 жовтня в місті Галле в землі Саксонія-Ангальт нападник застрелив 40-річну жінку і 20-річного чоловіка. Перед цим зловмисник намагався проникнути в синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебувало понад 50 осіб. Згодом з'явилися повідомлення про стрілянину в місті Ландсберг за 15 кілометрів на схід від Галле. Там було поранено двох осіб. Невдовзі після стрілянини поліція затримала підозрюваного нападника - ним виявився 27-річний Штефан Б. (Stephan B.). Згодом він зізнався в скоєнні злочину на ґрунті антисемітизму. Напад кваліфіковано як правоекстремістьський теракт.