Уряд ФРН спростував заяву Путіна про вбитого в Берліні чеченця

Уряд Німеччини спростував слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Москва зверталася до ФРН із запитом про видачу колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, вбитого влітку 2019 року в Берліні. "Ми не маємо даних про такий запит про екстрадицію", - заявив в середу, 11 грудня, офіційний речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За словами Зайберта, позиція Німеччини залишається чіткою. "Ми закликаємо російську сторону до співпраці (в питанні розслідування берлінського вбивства. - Ред.) І просимо надати нам інформацію, наявну в розпорядженні Росії", - наголосив він. "Ми чітко висловили наші очікування на різних рівнях і чекаємо тепер, чи виявить російська сторона готовність до співпраці", - додав Зайберт, цитує агенція новин Reuters.

Путін - про берлінське вбивство

Володимир Путін вперше прокоментував берлінське вбивство 10 грудня на прес-конференції в Парижі, після саміту в "нормандському форматі" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж президент РФ заявив, що російська сторона неодноразово ставила питання про видачу Хангошвілі, але не знайшла "взаєморозуміння" у німецьких колег.

Він також відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби, наголосивши, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".

Зелімхан Хангошвілі був польовим командиром під час Другої чеченської війни. 23 серпня 2019 року його застрелили в берлінському парку Малий Тіргартен. Імовірного вбивцю затримали в Берліні того ж дня завдяки свідченням очевидців.

Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Вже 3 грудня портал журналістських розслідувань The Insider повідомив, що Вадим Соколов - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого 2014 року Росія оголошувала в розшук через Інтерпол.

Розслідуванням вбивства займається Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. На початку грудня Німеччина звинуватила Москву в тому, що та недостатньо співпрацює в розслідуванні цього злочину й у зв'язку з цим вислала двох російських дипломатів.

10 грудня Путін назвав вислання російських дипломатів "некоректним", заявивши, що "неписані закони" вимагають дзеркальних заходів у відповідь. "Ви вислали наших дипломатів - ми висилаємо ваших. Ось і все", - заявив Путін, зазначивши, що "не думає", що в російсько-німецьких відносинах через цієї події мусить настати якась криза.