 Уряд ФРН: Саудівська Аравія надала недостатньо даних про смерть Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Уряд ФРН: Саудівська Аравія надала недостатньо даних про смерть Хашоггі

Німецький уряд засудив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі та вимагає більше інформації про його обставини. Німецькі політики закликають припинити поставки зброї Саудівській Аравії.

Анґела Меркель вимагає надати більше інформації про загибель Джамаля Хашоггі

Анґела Меркель вимагає надати більше інформації про загибель Джамаля Хашоггі

Федеральний уряд Німеччини засудив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, яке, як повідомила влада Саудівської Аравії, сталось у її консульстві у Стамбулі. "Ми очікуємо від Саудівської Аравії прозорості щодо обставин та передумов його смерті", - йдться у спільній заяві канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) та міністра закордонних справ Гайко Мааса (Heiko Maas), оприлюдненій у суботу, 20 жовтня.

Вони також відзначили, що винні у вбивстві Хашоггі мають бути притягнуті до відповідальності і вимагають надати деталі його смерті. "Інформація щодо подій у консульстві в Стамбулі є недостатньою", - йдеться у заяві.

Тим часом деякі німецькі політики вимагають зупинити поставки зброї з Німеччини до Саудівської Аравії. "Якщо у короткий термін не буде рішучих наслідків для саудівського керівництва, зокрема й персональних, необхідно негайно, в першу чергу, припинити всі поставки зброї, в тому числі ті, які вже були затверджені", - сказав голова комітету Бундестагу з питань закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) виданню Welt am Sonntag.

Окрім того, політики наполягають, щоб німецькі бізнесмени відмовились від участі у економічному форумі в Ер-Ріяді, який організовує наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, як це вже зробили представники бізнесу багатьох інших західних країн.

DW.COM

Журналіст Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі під час бійки, визнали офіційні особи Саудівської Аравії. У королівстві оголосили про арешт 18 осіб, пов'язаних із загибеллю Хашоггі. (20.10.2018)

Політики та правозахисники закликають Саудівську Аравію провести прозоре розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. У Туреччині обіцяють пролити світло на справу. (20.10.2018)

Як повідомлялось, 20 жовтня влада Саудівської Аравії визнала вбивство Джамаля Хашоггі. За словами генерального прокурора країни Сауда аль-Моджеба, журналіст помер внаслідок бійки в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. У королівстві оголосили про арешт 18 осіб, пов'язаних з його загибеллю.

Журналіст, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження із жінкою, що проживає в Туреччині. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили, та навіть посилалися на відповідні аудіозаписи, що це доводять.

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Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)

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