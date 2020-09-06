 Уряд ФРН різко засудив застосування сили проти демонстрантів у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2020

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Новини

Уряд ФРН різко засудив застосування сили проти демонстрантів у Білорусі

Берлін вимагає від влади Білорусі "негайного звільнення" всіх затриманих у Білорусі протестувальників, котрі домагалися реалізації своїх громадянських прав, наголосив речник уряду ФРН.

Силовий розгін демонстрацій у Білорусі

Силовий розгін демонстрацій у Білорусі (архівне фото)

Уряд ФРН різко засудив застосування сили щодо демонстрантів у Білорусі. З такою заявою виступив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берліні в понеділок, 7 вересня. За словами речника німецького уряду, в Берліні відчувають "глибоку повагу" до тисяч білорусів, які минулими вихідними знову вийшли на мирні акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів, а також виступили за демократію і свої права та свободи.

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"Єдина відповідь, яку, вочевидь, має натепер (президент Білорусі Олександр. - Ред.) Лукашенко і його оточення, - це неприкрите насильство", - наголосив Зайберт, цитує інформагенція dpa.

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За словами Зайберта, Берлін "вимагає негайного звільнення тих, хто був затриманий перед виборами, в день голосування і після нього лише за те, що вони реалізовували свої демократичні, очевидні громадянські права".

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Раніше речник МЗС ФРН наголошував, що населення Білорусі має самостійно вирішувати свою долю. Тож на цьому тлі "правильним шляхом уперед" є пропозиції Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо підтримки діалогу між населенням і урядом, додав офіційний представник німецької зовнішньополітичної служби. Натомість німецькі дипломати "дуже критично" розглядають спроби вплинути ззовні на перебіг цього процесу. Досі президент Росії Володимир Путін підтримував дії Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, напередодні у Мінську пройшов Марш єдності. Під час нього силовики затримали щонайменше 633 учасників мирного протесту. Також силовики застосували газ проти протестувальників. Акції протесту відбулися не лише в Мінську, а й у різних регіонах країни.

Як повідомлялося, в понеділок, 7 вересня, стало відомо про викрадення в Мінську опозиціонерки Марії Колесникової. Також у понеділок зник виконавчий секретар Координаційної ради білоруської опозиції Іван Кравцов та опозиціонер Антон Родненков.

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