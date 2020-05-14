Уряд ФРН розраховує на 81 мільярд євро менше податків, ніж у 2019 році

Німеччина отримає у 2020 році на 98,6 мільярдів євро менше податкових надходжень, ніж очікувалося. Такий прогноз оприлюднив міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) у четвер, 14 травня, в Берліні. Згідно з прогнозом, за підсумками 2020 року до бюджетів ФРН усіх рівнів може надійти на 81 мільярд євро менше податків, ніж у 2019 році.

Через наслідки пандемії коронавірусу у 2020 році федеральний бюджет, згідно з прогнозом, недоотримає 44 мільярди євро податків, земельні бюджети - 35 мільярдів, комунальні бюджети - 15,6 мільярдів.

Згідно з очікуваннями мінфіну ФРН, до 2024 року обсяг податкових надходжень, порівняно з попередніми оцінками від жовтня 2019 року, знизиться на 315,9 мільярдів євро, передає інформагенція Reuters.

Щоправда, починаючи з 2021 року, зниження податкових надходжень частково буде пов'язано зі змінами до податкового законодавства та іншими новими законами, зокрема скасуванням "внеску солідарності" зі східними федеральними землями, зазначає агенція AFP.

Міністр фінансів ФРН заявив, що попри скорочення податкових надходжень німецький уряд не планує запроваджувати політику заощаджень. Натомість планують підтримувати кон'юнктуру й надавати нові імпульси економіці, пише Reuters.

Нещодавно аналітики мюнхенського інституту економічних досліджень ifo підрахували, що пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 обійдеться німецькій економіці в сотні мільярдів євро.

В уряді ФРН раніше заявляли, що очікують на дефіцит бюджету у понад сім відсотків ВВП у 2020 році. Держборг має зрости до 75,25 відсотка ВВП. Кілька років поспіль Німеччина фіксувала профіцит держбюджету.