 Уряд ФРН подовжив мандат Бундесверу на боротьбу з ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Уряд ФРН подовжив мандат Бундесверу на боротьбу з ІД

Німецький уряд ще на рік подовжив мандат Бундесверу на боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Солдати Бундесверу в Іракському Курдистані

Солдати Бундесверу в Іракському Курдистані

Німецький уряд у вівторок, 2 жовтня, ще на рік подовжив мандат Бундесверу на боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) у Сирії та Іраку, повідомляє агентство dpa. Це рішення має ще затвердити Бундестаг. Дія чинного мандату спливає 31 жовтня.

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Суд подовжив термін покарання ісламісту з німецьким паспортом Абделькаріму Е. Він їздив до Сирії, де приєднався до "Ісламської держави" і брав участь в катуваннях. (24.09.2018)

Після звільнення Іраку від бойовиків "Ісламської держави" американські військові залишатимуться там для стабілізації ситуації. Їхня кількість може зменшуватися, залежно від планів НАТО. (19.08.2018)

Також в уряді ФРН вирішили, що до 31 жовтня 2019 року має закінчитися участь німецьких військових літаків Tornado в операціях в Сирії, а також повітряна заправка літаків коаліції. Незмінною залишилася верхня межа в 800 солдатів Бундесверу, які дислоковані в Йорданії та Іраку. Розбудова іракської армії залишатиметься у фокусі місії.

"У Сирії та Іраку досягнуто значного успіху в боротьбі з терористичною організацією ІД", - йдеться в тексті мандату. Втім, ІД продовжує діяти в підпіллі, відбудовує свої мережі та структури, а також має тисячі бійців в Іраку та Сирії. "Щоб закріпити військовий успіх у боротьбі проти ІД та запобігти її новому посиленню, потрібно надалі продовжувати боротьбу з терористичними організаціями військовими засобами", - важає німецький уряд.

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