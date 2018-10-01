Уряд ФРН подовжив мандат Бундесверу на боротьбу з ІД

Німецький уряд у вівторок, 2 жовтня, ще на рік подовжив мандат Бундесверу на боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) у Сирії та Іраку, повідомляє агентство dpa. Це рішення має ще затвердити Бундестаг. Дія чинного мандату спливає 31 жовтня.

Також в уряді ФРН вирішили, що до 31 жовтня 2019 року має закінчитися участь німецьких військових літаків Tornado в операціях в Сирії, а також повітряна заправка літаків коаліції. Незмінною залишилася верхня межа в 800 солдатів Бундесверу, які дислоковані в Йорданії та Іраку. Розбудова іракської армії залишатиметься у фокусі місії.

"У Сирії та Іраку досягнуто значного успіху в боротьбі з терористичною організацією ІД", - йдеться в тексті мандату. Втім, ІД продовжує діяти в підпіллі, відбудовує свої мережі та структури, а також має тисячі бійців в Іраку та Сирії. "Щоб закріпити військовий успіх у боротьбі проти ІД та запобігти її новому посиленню, потрібно надалі продовжувати боротьбу з терористичними організаціями військовими засобами", - важає німецький уряд.