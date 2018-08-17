 Уряд ФРН не розглядає варіант надання фінансової допомоги Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Уряд ФРН не розглядає варіант надання фінансової допомоги Туреччині

Речник уряду ФРН Штеффен Зайберт повідомив, що питання надання фінансової допомоги Анкарі наразі не розглядається урядом Німеччини. Він також торкнувся тем, які порушувалися на переговорах Меркель та Путіна.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт

Німецький уряд не розглядає питання надання фінансової підтримки Туреччині, аби допомогти Анкарі впоратися з поточною кризою. Про це у понеділок, 20 серпня, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), інформує агенція Reuters.

Питання німецької допомоги Туреччини "не стоїть на порядку денному німецького уряду", пояснив Зайберт. Напередодні про можливість надання підтримки для стабілізації ситуації в Туреччині сказала голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles). Речник уряду ФРН також повідомив, що Туреччина має сама вирішувати, чи просити Міжнародний валютний фонд (МВФ) про допомогу. Він наголосив на зацікавленості Німеччини в стабільній та процвітаючій Туреччині.

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За словами Зайберта, під час телефонної розмови канцлерки Анґели Меркель та турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана минулого тижня сторони погодилися, що міністри фінансів обох країн мають поспілкуватися перед запланованим на 28-29 вересня візитом Ердогана до Німеччини. Очікується, що міністр фінансів Туреччини Берат Альбайрак  відвідає Німеччину 21 вересня.

Речник уряду ФРН - про зустріч Меркель з Путіним

Коментуючи зміст розмови канцлерки ФРН Анґели Меркель та президента РФ Володимира Путіна під час зустрічі, що відбулася 18 серпня, Зайберт повідомив, що Берлін і Москва планують продовжити обговорення можливої місії ООН для України, інформує агентство "Інтерфакс". Зайберт висловив сподівання, що "блакитні шоломи" можуть дати шанс на врегулювання ситуації на Донбасі.

Що стосується проекту газогону "Північний потік-2", Зайберт вкотре підкреслив, що це "економічний проект", і що уряд Німеччини "зацікавлений в тому, аби Україна залишалася транзитною країною".

Федеральний уряд також вважає, що питання відбудови Сирії, котре порушила російська сторона, поки не на часі. Найголовніше зараз - це досягнення миру в країні, підкреслив речник уряду.

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