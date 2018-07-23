Уряд ФРН не дозволив китайцям придбати німецьку енергокомпанію

Спроба китайського державного енергетичного концерну SGCC придбати частину акцій німецької компанії 50Hertz виявилася безуспішною. У п'ятницю, 27 липня, міністерство економіки ФРН повідомило про придбання Німецьким державним банком розвитку (KfW) 20-відсоткового пакета акцій компанії 50Hertz, котра є одним з чотирьох операторів мереж електропередач у країні. Саме таку частку німецької енергетичної компанії планували придбати китайці.

У прес-службі відомства наголошується, що KfW - тимчасовий власник частки 50Hertz. Тобто, згодом її буде реалізовано. Так само у міністерстві зазначили, що до такого кроку уряд ФРН спонукали "безпеково-політично міркування" та "інтерес захисту об'єктів критично важливої енергетичної інфраструктури".

Оглядачі називають цей крок важливим політичним сигналом для китайців, адже компанії з КНР, що зазвичай мають неабияку державну фінансову підтримку, активно скуповують важливі підприємства в Європі, зокрема в Німеччині. Однією з цілей цієї кампанії є отримати доступ до найновітніших європейських технологій та взяти під свій контроль важливі галузі економіки.

SGCC - провідний державний оператор електромереж КНР. Щорічний оборот компанії становить майже 350 мільярдів доларів США. Кількість працівників - 1,6 мільйона осіб. У списку найбільших підприємств світу Fortune Global 500 SGCC посідає друге місце.