 Уряд ФРН не дозволив китайцям придбати німецьку енергокомпанію | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Уряд ФРН не дозволив китайцям придбати німецьку енергокомпанію

Китайська державна компанія SGCC не змогла придбати 20 відсотків акцій оператора електромереж у Німеччині 50Hertz. На заваді стала позиція уряду ФРН.

Лінія електропередачі

Спроба китайського державного енергетичного концерну SGCC придбати частину акцій німецької компанії 50Hertz виявилася безуспішною. У п'ятницю, 27 липня, міністерство економіки ФРН повідомило про придбання Німецьким державним банком розвитку (KfW) 20-відсоткового пакета акцій компанії 50Hertz, котра є одним з чотирьох операторів мереж електропередач у країні. Саме таку частку німецької енергетичної компанії планували придбати китайці.

DW.COM

Упродовж 2016 року китайські компанії придбали в Німеччині цілком або частково 68 підприємств на загальну суму 12,6 мільярда доларів. В інших країнах Європи теж спостерігалась активна скупка бізнесу компаніями з КНР. (25.01.2017)

Робота аеропорту є збитковою. Місцева влада, продаючи свою частку летовища китайському інвесторові, розраховує надати йому поштовх до розвитку. (06.06.2016)

У прес-службі відомства наголошується, що KfW - тимчасовий власник частки 50Hertz. Тобто, згодом її буде реалізовано. Так само у міністерстві зазначили, що до такого кроку уряд ФРН спонукали "безпеково-політично міркування" та "інтерес захисту об'єктів критично важливої енергетичної інфраструктури".

Оглядачі називають цей крок важливим політичним сигналом для китайців, адже компанії з КНР, що зазвичай мають неабияку державну фінансову підтримку, активно скуповують важливі підприємства в Європі, зокрема в Німеччині. Однією з цілей цієї кампанії є отримати доступ до найновітніших європейських технологій та взяти під свій контроль важливі галузі економіки.

SGCC - провідний державний оператор електромереж КНР. Щорічний оборот компанії становить майже 350 мільярдів доларів США. Кількість працівників - 1,6 мільйона осіб. У списку найбільших підприємств світу Fortune Global 500 SGCC посідає друге місце.

Дивитись відео 02:44
Now live
02:44 хв

Сонячна енергетика: Німецькі ноу-хау - відповідь на китайську дешевизну (27.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Сонячна енергетика: Німецькі ноу-хау - відповідь на китайську дешевизну (27.06.2018)  

Також за темою

Deutschland Pilotanlage für Agrophotovoltaik am Bodensee

Подвійний врожай: як поєднати сільське господарство і сонячну енергетику 04.10.2016

Нагорі виробляється струм - знизу росте пшениця чи картопля. Німецькі науковці хочуть використовувати землю одразу для двох цілей. Агрофотоелектрична установка на Боденському озері - пілотний проект дослідників.

Symbolbild Steinkohle

Німеччина ще довго не зможе відмовитися від вугілля 14.02.2017

Навіть після закриття 2018 року останньої шахти в Німеччині, країна ще довго потребуватиме вугілля насамперед для теплових електростанцій, адже відновлювальні джерела енергії не покриють енергетичних потреб.

Докладно

Додатки для смартфонів допомагають зорієнтуватися у транспортній системі багатьох міст (picture-alliance/dpa)

Додаток, з яким не заблукати (відео)

Проблеми з транспортом? Не у Вільнюсі. Мобільний додаток полегшує використання усіх транспортних засобів у місті. 

Лінія електропередачі

Уряд ФРН не дозволив китайцям придбати енергокомпанію

Китайська державна компанія SGCC не змогла придбати 20 відсотків акцій оператора електромереж у ФРН. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  