 Уряд ФРН збільшує знижки на купівлю електромобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Новини

Уряд ФРН збільшує знижки на купівлю електромобілів

Знижки на придбання електромобілів вартістю до 40 тисяч євро у ФРН можуть зрости з чотирьох до шести тисяч євро. Уряд домовився розділити витрати з представниками автоіндустрії.

Уряд ФРН збільшує знижки на купівлю електромобілів

Уряд ФРН збільшує знижки на купівлю електромобілів

Знижки на придбання електромобілів у Німеччині можуть зрости з 2020 року. Цю інформацію в понеділок, 4 жовтня, підтвердили в німецькій Спілці автомобільної промисловості (VDA). Її представники зазначили, що домовилися з урядом про розподіл витрат на надання знижок під час автомобільного саміту, передає агентство Reuters.

"Промисловість братиме у цьому участь, які і раніше", - заявив глава VDA Бернд Маттес (Bernd Matthes) після зустрічі з виробниками та урядовцями.

Уряд Німеччини хоче істотно збільшити знижки. Для електромобілів вартістю до 40 тисяч євро знижки зростуть з чотирьох до шести тисяч євро, а для дорожчих електроавто - до п'яти тисяч євро. Для гібридів вартістю до 40 тисяч євро знижка зросте з трьох до чотирьох з половиною тисяч євро, а в дорожчому сегменті - до чотирьох тисяч євро. Утім, ці знижки надаватимуться на покупку електроавтівок, не дорожчих за 65 тисяч євро. Витрати на субсидіювання порівну розділять між собою представники автопромисловості та уряд.

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З 285 тисяч автомобілів, зареєстрованих у ФРН у жовтні цього року, електрокари становлять 1,7 відсотка. Німецький уряд однак планує до 2030 року збільшити зарядних станцій для електромобілів до мільйона. (04.11.2019)

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Уряд та автопром пообіцяли побудувати 50 тисяч е-заправок

Крім того, найближчими роками в Німеччині має бути збудовано 50 тисяч заправок для електромобілів. 15 тисяч з них погодилися профінансувати представники автоіндустрії.

Як зазначає агенція dpa, німці дедалі більше купляють електромобілі та гібриди. Втім, рівень продажу цих автівок все ще перебуває на низькому рівні. Зокрема, у жовтні 2019 року у ФРН було зареєстровано 4980 нових електромобілів, що становить лише 1,7 відсотка нових зареєстрованих автівок.

Водночас для досягнення ухвалених урядом ФРН кліматичних цілей 2030 року на німецьких дорогах повинні з'явитися від семи до десяти мільйонів електроавто.

Нагадаємо, знижки на купівлю електромобілів та гібридів у Німеччині були запроваджені три роки тому. Тепер є плани щодо продовження їхньої дії до кінця 2025 року. 

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