 Уряд ФРН готує евакуацію своїх громадян з Уханя найближчими днями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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Новини

Уряд ФРН готує евакуацію своїх громадян з Уханя найближчими днями

Військовий літак має найближчим часом забрати з китайської провінції Хубей німецьких громадян. Після прибуття до Франкфурта-на-Майні вони, вірогідно, два тижні перебуватимуть на карантині.

ФРН готує евакуацію своїх громадян з Китаю

ФРН готує евакуацію своїх громадян з Китаю

Німецький Бундесвер  найближчими днями проведе евакуацію громадян ФРН з китайської провінції Хубей, яка наразі є епіцентром  спалаху нового коронавірусу 2019-nCoV. Відповідне рішення ухвалив кризовий штаб міністерства закордонних справ Німеччини, повідомив у середу, 29 січня, заступник речника відомства Крістофер Бурґер (Christopher Burger).

Наразі міністерство узгоджує останні питання щодо евакуації з китайською стороною. Коли саме буде здійснена евакуація німецьких громадян - поки невідомо.

Зараз у провінції та у місті Ухань, де почалася епідемія коронавірусу, перебувають близько 90 німців та їхніх родичів. Поки немає жодної інформації, що хтось з них інфікувався вірусом 2019-nCoV. Втім після прибуття евакуаційного літака до аеропорту Франкфурта-на-Майні, як очікується, пасажири протягом 14 днів перебуватимуть на карантині.

"Звичайно, це пов'язано з інкубаційним періодом. Думаю, що планується 14-денний карантин", - повідомила речниця міністерства охорони здоров'я ФРН Доріс Берве-Шухт (Doris Berve-Schucht). Остаточне рішення щодо карантину має ухвалити відомство з охорони здоров'я Франкфурта. В міністерстві охорони здоров'я федеральної землі Гессен підтвердили, що пасажири з КНР перебуватимуть на карантині.

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Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до чотирьох осіб. Усі вони працюють в одній компанії, а джерелом вірусу стала їхня китайська колега, яка приїхала до Німеччини на тренінг. (29.01.2020)

Раніше стало відомо, що кількість хворих, інфікованих новим коронавірусом, у Німеччині збільшилася до чотирьох. Усі вони працюють у компанії Webasto у місті Штарнберг у федеральній землі Баварія та заразилися від колеги, яка прибула з Китаю.

Станом на 29 січня в Китаї від коронавірусу померло вже 132 людини. Кількість інфікованих становить майже шість тисяч. Випадки захворювання зафіксовані також в багатьох інших країнах.

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