Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів

Уряд Франції на засіданні у п'ятницю, 24 січня, схвалив законопроєкт щодо пенсійної реформи в країні попри чергові масові протести та тривалий страйк, який розпочався ще понад сім тижнів тому. Проєкт уряду внесуть на розгляд парламенту.

Засідання уряду, яке відбувалося під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, супроводжувалося протестом сотень тисяч людей по всій країні. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, на акції протесту цього дня у країні вийшли 249 тисяч людей, з них 31 тисяча - у Парижі, повідомляє агентство dpa. Минулого тижня акції зібрали 187 тисяч учасників. У лівій профспілці CGT, яка закликала вийти на вулиці, заявили про 1,3 мільйона учасників протесту 24 січня.

Після певної стабілізації руху транспорту на початку цього тижня, у п'ятницю поїзди метро в Парижі знову ходили нерегулярно, а великі вокзали були закриті. Профспілки обіцяють продовжити протест і анонсували масові акції 29 січня.

Тим часом французька залізниця заявляє, що багатотижневий страйк призвів до фінансових втрат у розмірі близько мільярда євро. Страйк спричиняє значні проблеми і у великих портах, які періодично блокують мітингувальники.

Пропонована пенсійна система

Теперішня пенсійна система країни не годиться для сучасного професійного життя, заявила після засідання уряду міністерка охорони здоров'я та соціальної політики Аньєз Бузин. А тому проєкт закону, як і анонсувалося раніше, передбачає створення універсальної пенсійної системи, яка має замінити теперішні 42 різні системи, зауважила міністерка. Різні пенсійні каси мають численні особливі правила та привілеї, які з часом здебільшого мають бути усунені.

Гострим залишається питання фінансування пенсійної системи. Уряд спершу запропонував зберегти вік виходу на пенсію в 62 роки, однак виплати у повному розмірі змогли б отримувати лише ті, хто вийде на пенсію в 64 роки. Однак згодом під тиском протестів уряд змушений був відмовитися від цієї ідеї. Водночас у проєкті збережені стимули для пізнього виходу французів на пенсію. Фінансування нової пенсійної системи планують обговорити на спеціальній конференції наприкінці цього місяця.