 Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд Франції схвалив проєкт пенсійної реформи на тлі чергових протестів

Уряд Франції схвалив законопроєкт щодо пенсійної реформи попри чергові масові протести та тривалий страйк. 24 січня в акціях протесту взяли участь, за даними МВС країни, до 250 тисяч людей.

Протест проти пенсійної реформи у Парижі 24 січня

Протест проти пенсійної реформи у Парижі 24 січня

Уряд Франції на засіданні у п'ятницю, 24 січня, схвалив законопроєкт щодо пенсійної реформи в країні попри чергові масові протести та тривалий страйк, який розпочався ще понад сім тижнів тому. Проєкт уряду внесуть на розгляд парламенту.

Засідання уряду, яке відбувалося під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, супроводжувалося протестом сотень тисяч людей по всій країні. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, на акції протесту цього дня у країні вийшли 249 тисяч людей, з них 31 тисяча - у Парижі, повідомляє агентство dpa. Минулого тижня акції зібрали 187 тисяч учасників. У лівій профспілці CGT, яка закликала вийти на вулиці, заявили про 1,3 мільйона учасників протесту 24 січня. 

Після певної стабілізації руху транспорту на початку цього тижня, у п'ятницю поїзди метро в Парижі знову ходили нерегулярно, а великі вокзали були закриті. Профспілки обіцяють продовжити протест і анонсували масові акції 29 січня.

Тим часом французька залізниця заявляє, що багатотижневий страйк призвів до фінансових втрат у розмірі близько мільярда євро. Страйк спричиняє значні проблеми і у великих портах, які періодично блокують мітингувальники. 

Пропонована пенсійна система

Теперішня пенсійна система країни не годиться для сучасного професійного життя, заявила після засідання уряду міністерка охорони здоров'я та соціальної політики Аньєз Бузин. А тому проєкт закону, як і анонсувалося раніше, передбачає створення універсальної пенсійної системи, яка має замінити теперішні 42 різні системи, зауважила міністерка. Різні пенсійні каси мають численні особливі правила та привілеї, які з часом здебільшого мають бути усунені.

Гострим залишається питання фінансування пенсійної системи. Уряд спершу запропонував зберегти вік виходу на пенсію в 62 роки, однак виплати у повному розмірі змогли б отримувати лише ті, хто вийде на пенсію в 64 роки. Однак згодом під тиском протестів уряд змушений був відмовитися від цієї ідеї. Водночас у проєкті збережені стимули для пізнього виходу французів на пенсію. Фінансування нової пенсійної системи планують обговорити на спеціальній конференції наприкінці цього місяця.

Дивитись відео 01:44

Як Макрон рятуватиме французьку економіку (10.05.2017)

DW.COM

Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих

Під час протестів у Парижі знов стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Демонстранти намагались увірватися до театру, де перебував президент. (19.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Як Макрон рятуватиме французьку економіку (10.05.2017)  

Також за темою

Frankreich Proteste gegen Rentenreform Premierminister Edouard Philippe

Уряд Франції готовий відмовитися від підвищення пенсійного віку 11.01.2020

У відповідь на численні акції протесту уряд Франції заявив про готовність поки що відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи.

Frankreich Paris Proteste gegen Rentenreform

Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих 19.01.2020

Під час протестів у Парижі знов стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Демонстранти намагались увірватися до театру, де перебував президент.

Frankreich Paris | Emmanuel Macron

Макрон відмовився від президентської пенсії на тлі протестів у Франції 22.12.2019

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив не отримувати спеціальну пенсію після того, як залишить свою посаду. Тим часом у країні триває страйк через заплановану урядом пенсійну реформу.

Реклама

Докладно

Жителі Уханя, які намагалися залишити місто

Очевидець про спалах коронавірусу

Викладач університету в китайському Ухані розповів про реакцію жителів міста Ухань на появу коронавірусу.  

Від народження дитини до її повноліття німецька родина, за статистикою, інвестує у своє дитя приблизно 140 тисяч євро (Imago)

Скільки коштує виростити дитину в Німеччині (відео)

Чи можуть німці дозволити собі дитину на одну зарплату? На що саме витрачається найбільше грошей?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  