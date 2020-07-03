Уряд Франції очолив консервативний політик Жан Кастекс

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 3 липня, після того, як пішов у відставку уряд країни, призначив нового прем'єр-міністра. Ним став відносно невідомий політик, член консервативної опозиційної партії "Республіканці" Жан Кастекс, інформує агенція AFP. Очікується, що найближчим часом будуть оголошені імена інших членів нового уряду.

Жан Кастекс раніше координував вихід Франції з локдауну, запровадженого через пандемію коронавірусу. Кастекс - колишній соратник експрезидента Франції Ніколя Саркозі, він обіймав пост мера в невеликій комуні Прад в департаменті Східні Піренеї.

Як повідомлялось, політична сила президента Еммануеля Макрона "Республіка на марші" зазнала фіаско на місцевих виборах, які відбулися 28 червня. Після цього уряд країни на чолі з Едуаром Філіппом пішов у відставку у повному складі.

Французькі ЗМІ повідомили про бажання Макрона переформатувати уряд, аби зробити його більш "зеленим" та соціально орієнтованим. "Я бачу це на основі економічної, соціальної, екологічної та культурної реконструкції", - сказав він в інтерв'ю регіональним газетам.