Уряд Франції готовий відмовитися від підвищення пенсійного віку

Уряд Франції готовий поки що відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи. Про це у суботу, 11 січня, написав прем'єр-міністр країни Едуард Філіпп у письмовому зверненні до профспілок та об'єднань працедавців країни. Лист Філіппа має в своєму розпорядженні агенція новин AFP.

За словами керівника французького уряду, влада готова викреслити з законопроєкту про пенсійну реформу пункт про підвищення пенсійного віку до 64 років. Таким кроком уряд воліє продемонструвати свою "довіру" до соціальних партнерів, зазначається в листі.

На цю пропозицію уряду вже відреагувала найбільша профспілка країни CFDT. За словами керівництва профспілки, такими кроками уряд демонструє "готовність до компромісів". Тож тепер CFDT має намір і далі проводити переговори з урядом.

Позитивно про ініціативу уряду відгукнулися й у профспілці Unsa. Утім, на готовність уряду відмовитися від анонсованого раніше підвищення пенсійного віку поки ніяк не відреагувала впливова профспілка CGT та низка інших профспілок. Раніше вони вимагали від уряду Макрона цілком відмовитися від запланованої пенсійної реформи.

Попри оголошену урядом готовність до компромісу, в країні не вщухають акції протесту проти запланованої пенсійної реформи. 11 січня лише в Парижі на вулиці вийшло 150 тисяч демонстрантів, щоб висловити свій протест проти планів влади.

Нагадаємо, уряд Макрона планує в рамках пенсійної реформи істотно спростити наявну в країні пенсійну систему з численними спеціальними правилами та режимами пенсійних нарахувань для окремих груп працівників. Серед іншого ця реформа покликана скоротити багатомільярдний дефіцит у пенсійних фондах та касах.

Анонсовані торік плани уряду одразу призвели до масових акцій протесту. Загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи розпочався у Франції 5 грудня. Тоді на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей. Масові протести відбулися в країні навіть перед Різдвом, коли Францію відвідує значна кількість туристів.