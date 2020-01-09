 Уряд Франції готовий відмовитися від підвищення пенсійного віку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2020

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Новини

Уряд Франції готовий відмовитися від підвищення пенсійного віку

У відповідь на численні акції протесту уряд Франції заявив про готовність поки що відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи.

Едуард Філіпп

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп

Уряд Франції готовий поки що відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи. Про це у суботу, 11 січня, написав прем'єр-міністр країни Едуард Філіпп у письмовому зверненні до профспілок та об'єднань працедавців країни. Лист Філіппа має в своєму розпорядженні агенція новин AFP.

За словами керівника французького уряду, влада готова викреслити з законопроєкту про пенсійну реформу пункт про підвищення пенсійного віку до 64 років. Таким кроком уряд воліє продемонструвати свою "довіру" до соціальних партнерів, зазначається в листі.

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У Парижі майже не працює метрополітен, ходить лише кожен третій із запланованих потягів TGV. До страйку проти пенсійної реформи уряду приєдналися також працівники Паризької опери. (25.12.2019)

Французи страйкують проти пенсійної реформи президента Макрона. МВС повідомило про понад 800 тисяч протестувальників у всій країні. Подекуди виникли сутички мітингарів з поліцією, не працює транспорт, зачинені школи. (05.12.2019)

На тлі страйків та акцій протесту прем'єр-міністр Франції Едуар Філліп окреслив головні принципи пенсійної реформи. Планується запровадження базової пенсії в 1000 євро та збереження пенсійного віку на рівні 62 років. (11.12.2019)

Якщо французький уряд не скасує заплановану пенсійну реформу, обмеження у русі транспорту триватимуть і на різдвяні свята. Здійснити заплановані подорожі зможе лише половина пасажирів, попереджає залізниця. (14.12.2019)

Понад 450 тисяч людей вийшли на акції протесту по всій Франції, виступаючи проти запропонованої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи. (09.01.2020)

На цю пропозицію уряду вже відреагувала найбільша профспілка країни CFDT. За словами керівництва профспілки, такими кроками уряд демонструє "готовність до компромісів". Тож тепер CFDT має намір і далі проводити переговори з урядом.

Позитивно про ініціативу уряду відгукнулися й у профспілці Unsa. Утім, на готовність уряду відмовитися від анонсованого раніше підвищення пенсійного віку поки ніяк не відреагувала впливова профспілка CGT та низка інших профспілок. Раніше вони вимагали від уряду Макрона цілком відмовитися від запланованої пенсійної реформи.

Попри оголошену урядом готовність до компромісу, в країні не вщухають акції протесту проти запланованої пенсійної реформи. 11 січня лише в Парижі на вулиці вийшло 150 тисяч демонстрантів, щоб висловити свій протест проти планів влади.

Нагадаємо, уряд Макрона планує в рамках пенсійної реформи істотно спростити наявну в країні пенсійну систему з численними спеціальними правилами та режимами пенсійних нарахувань для окремих груп працівників. Серед іншого ця реформа покликана скоротити багатомільярдний дефіцит у пенсійних фондах та касах.

Анонсовані торік плани уряду одразу призвели до масових акцій протесту. Загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи розпочався у Франції 5 грудня. Тоді на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей. Масові протести відбулися в країні навіть перед Різдвом, коли Францію відвідує значна кількість туристів.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


 

DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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