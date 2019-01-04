Уряд Франції відповість "жовтим жилетам" жорсткими законами

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп оголосив про розробку урядом країни нових законів, що мають запобігти безладам та несанкціонованим акціям протесту. Про це Філіп заявив у понеділок, 7 січня, в інтерв'ю телеканалу TV1.

За словами керівника французького уряду, в майбутньому нові закони передбачатимуть значно серйозніші покарання як для організаторів несанкціонованих владою акцій протесту, так і для учасників заворушень. "Якщо хтось проводить демонстрацію, то нехай зареєструє її", - пояснив Філіп, слова якого наводить агенція новин dpa.

Заборонятимуться також маски на обличчі та балаклави, застеріг глава уряду. Серед нових заходів, які обдумує уряд, також заборона на участь у протестах осіб, котрі вважаються "джерелом проблем" або "підбурювачами", як це вже практикується серед футбольних фанатів, додав очільник французького уряду, передає агенція новин AFP.

Серед іншого, нові закони зобов'яжуть саме учасників безладів платити за пошкодження ними громадської та приватної власності, тож цей тягар не перекидатимуть на плечі платників податків, як це практикується нині, додав Філіп. Він також попередив, що наступної суботи уряд залучить для охорони правопорядку близько 80 тисяч правоохоронців та представників сил безпеки.

Між тим, згідно з даними Філіпа, з початку протестів "жовтих жилетів" у листопаді минулого року правоохоронці вже затримали 5,6 тисячі учасників акцій. Понад тисячу з них уже засудили.

Щодо вимог учасників виступів "жовтих жилетів" стосовно відставки уряду, то в уряді вважають їх недемократичними. Нагадаємо, нещодавно уряд Франції звинуватив учасників акцій "жовтих жилетів" у намірах незаконного повалення чинного уряду.

Колір протесту Жовтий - Франція Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

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Колір протесту Помаранчевий - Україна Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

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Колір протесту Жовтий - Філіппіни 21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років. Автор: Валерій Сааков

