 Уряд Франції відклав підвищення акцизів на пальне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Уряд Франції відклав підвищення акцизів на пальне

"Жодні податки не варті єдності нації", - пояснив рішення прем'єр Едуар Філіпп. Підвищення акцизів відклали на півроку.

Едуар Філіпп на вулицях Парижа

Едуар Філіпп на вулицях Парижа

Французький уряд у вівторок, 4 грудня, призупинив на шість місяців заплановане підвищення податків на пальне, яке мало відбутися 1 січня 2019 року. Цю реакцію на протести у всій країні - виступ "жовтих жилетів" - оголосив прем'єр Едуар Філіпп.

DW.COM

Уряд Франції голосив про тимчасову відмову від планів підвищення акцизу на пальне. Саме вони стали каталізатором насильницьких протестів. Та прірва між населенням та елітами лише поглиблюється.

Аби запобігти насильницьким протестам, французький уряд може запровадити у країні надзвичайний стан. Такий захід планують обговорити на зустрічі президента, глави уряду та керівника МВС. (02.12.2018)

Уряд Едуара Філіппа може тимчасово відмовитися від планів щодо підвищення акцизу на пальне. Протести "жовтих жилетів" стали одними з наймасштабніших у Франції за останні роки. (04.12.2018)

"Треба бути сліпим чи глухим, аби не бачити й не чути цей гнів", - цитує його агенція Reuters. Він визнав, що коли влада не спромоглася переконати у правильності своїх дій громадян, то мусить змінювати свої кроки. Філіпп також закликав до заспокоєння та повідомив, що подальші акції протесту мають відбуватися за попереднім повідомленням. "Жодні податки не варті єдності нації", - наводить його слова у телезверненні AFP. 

Філіпп також повідомив, що підвищення тарифів на газ та електроенергію, заплановане з 1 січня, відкладається на три місяці. На шість місяців відклали і запровадження жосткіших вимог техогляду автомобілів.   

У Франції вже два тижні тривають протести через підвищення цін на пальне. Демонстранти окрім мітингів блокують дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Перші виступи почалися 17 листопада, в них взяли участь 280 тисяч осіб по всій країні. Відтоді акції не припиняються, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

Початковим каменем спотикання стали плани підвищення акцизів на пальне. За останній рік дизельне пальне у Франції здорожчало на 23%, бензин - на 15%. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники мотивують це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою Еммануеля Макрона.

Наслідки заворушень у Франції - спалена машина у Парижі

Наслідки заворушень у Франції - спалена машина у Парижі

Також за темою

Frankreich Gelbewesten Präfektur in Le Puy-en-Velay

Джерела: Уряд Франції готується піти на поступки "жовтим жилетам" 04.12.2018

Уряд Едуара Філіппа може тимчасово відмовитися від планів щодо підвищення акцизу на пальне. Протести "жовтих жилетів" стали одними з наймасштабніших у Франції за останні роки.

Macron Arc de Triomphe Ausschreitungen Gelbwesten

Макрон закликає уряд до переговорів з представниками "жовтих жилетів" 02.12.2018

Еммануель Макрон та представники французького уряду провели надзвичайну нараду через протести "жовтих жилетів", після якої президент Франції закликав уряд і демонстрантів до переговорів.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

Протести у Парижі: через заворушення арештовані сотні осіб 01.12.2018

Через сутички з демонстрантами у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати.

Реклама

Докладно

Єпископ УПЦ МП: Маємо позбутися "радянської церкви"

Інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком). 

Замість Росії Україна дедалі активніше торгує із західними сусідами

Путін змусив Україну шукати альтернативу для експорту

На тлі політичного протистояння між Москвою і Києвом продовжують сходити нанівець і економічні відносини.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  