Уряд Франції відклав підвищення акцизів на пальне

Французький уряд у вівторок, 4 грудня, призупинив на шість місяців заплановане підвищення податків на пальне, яке мало відбутися 1 січня 2019 року. Цю реакцію на протести у всій країні - виступ "жовтих жилетів" - оголосив прем'єр Едуар Філіпп.

"Треба бути сліпим чи глухим, аби не бачити й не чути цей гнів", - цитує його агенція Reuters. Він визнав, що коли влада не спромоглася переконати у правильності своїх дій громадян, то мусить змінювати свої кроки. Філіпп також закликав до заспокоєння та повідомив, що подальші акції протесту мають відбуватися за попереднім повідомленням. "Жодні податки не варті єдності нації", - наводить його слова у телезверненні AFP.

Філіпп також повідомив, що підвищення тарифів на газ та електроенергію, заплановане з 1 січня, відкладається на три місяці. На шість місяців відклали і запровадження жосткіших вимог техогляду автомобілів.

У Франції вже два тижні тривають протести через підвищення цін на пальне. Демонстранти окрім мітингів блокують дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Перші виступи почалися 17 листопада, в них взяли участь 280 тисяч осіб по всій країні. Відтоді акції не припиняються, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

Початковим каменем спотикання стали плани підвищення акцизів на пальне. За останній рік дизельне пальне у Франції здорожчало на 23%, бензин - на 15%. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники мотивують це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою Еммануеля Макрона.