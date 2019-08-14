Уряд України хоче забезпечити ТЕС Ахметова паливом без знижки на газ

У Кабінеті міністрів України заявили про плани ухвалити рішення, яке б дозволило забезпечити електростанції Луганщини енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни, а також прискорити будівництво альтернативних ліній енергопостачання в регіон. Відповідне повідомлення з'явилось на сайті уряду у четвер, 15 серпня.

Водночас подробиці урядового плану досі невідомі, а саме рішення планують ухвалити на черговому засіданні уряду. Цьому питанню була присвячена спеціальна нарада, у якій взяв участь представник президента в уряді Андрій Герус. Останній уже встиг прокоментувати урядове повідомлення у своєму Facebook, назвавши його "хорошими новинами".

Напередодні Герус заявив про рішення Кабінету міністрів зобов'язати державну компанію "Нафтогаз України" продавати газ для Луганської ТЕС за суттєво зниженою ціною. За даними Геруса, компанія "ДТЕК Східенерго", яка оперує електростанцією, мала купувати газ за 2895 гривень за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і вартості транспортування. Це, за його словами, на 40 відсотків менше, ніж ціна газу, за якою його купує населення. Холдинг ДТЕК належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

Потенційні збитки "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" тоді підтвердили наявність рішення уряду та підрахували можливі збитки, яких воно може завдати компанії. Згідно з розрахунками "Нафтогазу", озвученими пресслужбою компанії у відповідь на запит DW, йдеться про щомісячні збитки у розмірі понад 100 мільйонів гривень.

Із проєкту відповідної постанови уряду, яку Герус оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, витікає, що метою рішення було запобігти надзвичайній ситуації в Луганській області. Таким чином в уряді сподівалися запобігти "порушенням режиму надійної роботи" української енергосистеми, забезпечити споживачів безперебійним постачанням тепла, води та електрики. Утім, опублікована ця постанова на урядових інформаційних ресурсах так і не була, а від уряду жодних офіційних коментарів щодо нього не надходило.

Наприкінці липня Луганська ТЕС стала виробляти електроенергію з газу, а не з вугілля, як це було раніше. Причиною став дефіцит останнього, спричинений блокуванням Росією постачання вугілля до України. Постачання вугілля на Луганську ТЕС здійснювалося з підприємства ДТЕК у Росії - шахтоуправління "Обухівська" у Ростовській області, оскільки станція може отримувати вугілля залізницею лише з російської території. Залізничних під'їздів до Луганської ТЕС контрольованою українською владою територією немає.

Наразі з об'єднаної енергосистеми України ланцюгом повітряних ліній можна забезпечити для області лише 60 мегават. У разі зупинення Луганської ТЕС на контрольованій території Луганської області виникне дефіцит потужності в 180-220 мевават, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

