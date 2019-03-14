 Уряд України усунув правову колізію у формуванні ціни на газ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.05.2019

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Економіка

Уряд України усунув правову колізію у формуванні ціни на газ

Уряд України усунув колізію між двома постановами щодо формування ціни на природний газ для населення. Це дасть НАК "Нафтогаз України" можливість знизити в травні вартість газу для населення.

Уряд України усунув правову колізію у формуванні ціни на газ

Уряд України на засіданні в середу, 8 травня, привів у відповідність одну з одною постанови, що регулюють ціну на природний газ у країні. Таким чином було усунуто правові колізії між нормами двох постанов щодо формування ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго.

Це дасть НАК "Нафтогаз України" можливість знизити в травні вартість палива для споживачів, що одержують газ за спеціальними зобов'язаннями (зокрема, населення), на 3,5 відсотка.

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Уряд та "Нафтогаз" узгодили новий механізм визначення ціни на газ для населення, який дозволить знизити її в травні цього року. (22.04.2019)

Згідно з документом, ухваленим на засіданні уряду, ціна на газ для населення і теплокомуненерго визначається як середня арифметична ціна продажу газу НАК для промислових споживачів (на умовах передоплати і в разі купівлі ресурсу об'ємом понад 50 тисяч кубометрів), що діє в місяці, який передує місяцю постачання.

У повідомленні на сайті уряду зазначається, що "це рішення відповідає цілі ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів і, таким чином, відповідає зобов’язанням України перед МВФ". У Кабміні також радять населенню у разі, якщо нарахування за газ будуть іншими, ніж 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів газу, звертатися зі скаргами на урядову "гарячу лінію".

Нагадаємо, що 22 квітня український уряд та "Нафтогаз України" погодили зниження регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень на 3,54 відсотка, або на 303 гривні, до 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів.

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