 Уряд України схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2018

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Новини

Уряд України схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Криму

Сама стратегія інформаційної реінтеграції півострова передбачає політику "єдиного голосу", наголошують у Кабінеті міністрів України. У Києві вважають схвалення цього документа важливим сигналом для жителів півострова.

Уряд України схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Криму

Кабінет міністрів України схвалив стратегію інформаційної реінтеграції анексованих Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Відповідне рішення було ухвалено в четвер, 27 грудня, на засіданні уряду.

За словами радниці міністра інформаційної політики Юлії Каздобіної, ухвалення цього документа є важливим сигналом, зокрема, для жителів півострова, про те, "що Україна пам'ятає про них", цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Каздобіна також зазначала, що по суті йдеться про "створення передумов для відновлення територіальної цілісності України", наводить її слова інформагенція "Українські новини".

Одним із головних пунктів стратегії стане те, що політика реінтеграції має здійснюватися під гаслом "єдиного голосу", щоб заяви різних органів державної влади були скоординованими. У стратегії розкривається необхідність проведення моніторингових заходів, здійснення інформаційної кампаній для різних груп населення, а також низки інших заходів. Завдання стратегії - формування розуміння незаконності анексії півострова, кажуть в українському уряді. Також жителів Криму запевнятимуть, що Україна ніколи не визнає російської анексії Криму.

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Згідно з документом, головним координатором буде міністерство інформаційної політики України.

Нагадаємо, Київ вважає проведену на початку 2014 року анексію Криму Росією грубим порушенням міжнародного права та міждержавних українсько-російських угод, що гарантують територіальну недоторканність і цілісність підписантів. Позицію Києва щодо цього питання поділяють також ЄС, США, Канада та багато інших країн Заходу. Саме через анексію Криму Захід запровадив санкції як проти РФ, так і проти самого півострова.

Натомість у Кремлі кажуть, що діяли виключно з гуманних міркувань, "захищаючи" російськомовне населення Криму. Крім того, Москва наголошує, що жодної "анексії" не було, а був "референдум" про добровільне входження АР Крим до складу РФ. Щоправда, жодного міжнародного спостерігача до цього "референдуму", на якому переважна більшість жителів Криму начебто сказала "так", не допустили. Міжнародна спільнота не визнала результати цього "волевиявлення".

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