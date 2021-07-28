Уряд України схвалив стратегію сприяння реалізації прав і можливостей ромів

Уряд України в середу, 28 липня, схвалив стратегію сприяння реалізації прав і можливостей осіб, що належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року.

Як пояснює міністерство культури та інформаційної політики України, це дасть можливість забезпечити ромів документами, надавати правовий захист, освіту, послуги з охорони здоров’я, працевлаштування та покращити соціальний захист. Сучасне демократичне суспільство може бути консолідованим лише в тому випадку, коли всім жителям будуть забезпечені елементарні права людини та громадянина. Повноцінне включення ромів в українське суспільне життя - наша ціль. Україна - за рівні права для кожного", - підкреслив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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За даними міністерства, зараз від 4 до 8 відсотків ромів в Україні не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Значно більша кількість осіб-представників цієї національної спільноти не мають інших документів, які підтверджують реєстрацію шлюбу, місця проживання, права власності, працевлаштування та, як наслідок, соціального страхування. Все це створює підстави для соціальної незахищеності ромів, заважає повноцінній реалізації в культурному, соціальному, економічному й політичному житті. Чимало ромів продовжують потерпати через системну дискримінацію.

Передбачені стратегією заходи фінансуватимуться з державного та місцевих бюджетів, а також залучатимуться кошти фінансової та технічної допомоги міжнародних установ та іноземних країн.