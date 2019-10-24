Уряд України спростив реєстрацію представництв іноземних підприємств

Кабінет Міністрів України у четвер, 24 жовтня, ухвалив розроблену міністерством юстиції постанову "Про деякі питання реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні". Як повідомляється на сайті українського уряду з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську, документ істотно полегшує можливість відкриття іноземними компаніями представництва на території України.

З набуттям чинності постанови плату за реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні буде знижено з 2500 доларів США до одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2019 році він становить 1921 гривню. Крім того, строк реєстрації представництва скорочується з 60 до 20 робочих днів.

Водночас іноземних суб’єктів господарської діяльності, які є резидентами Росії як держави-агресора, реєстрація представництва в Україні коштуватиме 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та триватиме до 60 робочих днів з дня подання документів.

Як повідомлялось, в оприлюдненому Світовим банком 24 жовтня рейтингу умов ведення бізнесу Doing Business-2020 Україна посіла 64 місце, покращивши свій результат на сім позицій у порівнянні з минулорічними оцінками. Україна поліпшила показники за шістьма з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу. Найбільший прогрес (на 27 пунктів) Україна продемонструвала за компонентом "Захист міноритарних акціонерів" завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів.

При цьому усі географічні сусіди України мають кращі показники у цьому рейтингу: Росія посіла 28 місце, Польща - 40, Білорусь - 49, Словаччина - 45, Молдова - 48, Румунія - 55, Угорщина - 52.