 Уряд України скоротить зарплати високопосадовцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

Уряд України скоротить зарплати високопосадовцям

Уряд України пропонує вдвічі скоротити чиновникам заробітну плату, яка більша за 10 "мінімалок". Крім того, планується скоротити зарплату керівникам та членам наглядових рад державних підприємств.

Уряд України скоротить зарплати високопосадовцям, повідомив Денис Шмигаль

Уряд України скоротить зарплати високопосадовцям, повідомив Денис Шмигаль

Уряд України планує скоротити заробітну плату в два рази тим чиновникам, у яких вона більша за 10 мінімальних оплат праці. Про це в неділю, 29 березня, написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, "топчиновники мають розуміти ситуацію" та "затягнути паски" через поширення нового коронавірусу.

"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 тисяч гривень), отримували тільки половину. Виняток - працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони", - написав Шмигаль.

Він додав, що в уряді хочуть зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній на 30 відсотків.

Нагадаємо, згідно з останніми офіційними даними, в Україні налічується 418 випадків інфікування новим коронавірусом, з них - дев'ять летальні, а п'ять осіб одужали.

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