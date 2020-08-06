Уряд України підтримав обмеження паломництва хасидів до Умані - МВС

Кабінет Міністрів України у понеділок, 17 серпня, підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош га-Шана (юдейського Нового року). Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства внутрішніх справ з посиланням на слова міністра Арсена Авакова, передають "Українські новини".

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів і релігійних спільнот і щорічно робимо все, щоб вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Однак останніми тижнями Україна фіксує зростання спалахів захворювання на короновірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш суворих карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та у світі не дає змоги організовувати і проводити масові заходи, тим більше за участю іноземців", - зазначив Аваков.

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Міністр додав, що аналогічної домовленості МВС досягло з представниками православних церков, які відмовилися від проведення хресної ходи через пандемію, тому він сподівається на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної громади.

Мер Умані погрожує заблокувати в'їзд для хасидів

Раніше мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий заблокувати в'їзд на територію міста в разі масового приїзду хасидів на святкування Рош га-Шана в 2020 році у зв'язку з ситуацією з коронавірусом і повідомив, що поїде до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити це питання.

"Шановні уманчани, я готовий на найрадикальніші заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блок-постами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти ТЕБ і НС міста Умані. Я хочу почути ваше ставлення до цього, як ви поставитеся, коли на період Рош га-Шана ми вдамося до таких заходів", - сказав він у відеозверненні на сторінці у Facebook у понеділок, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Цебрій зазначив, що поїде до Києва для обговорення цієї ситуації з президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що був запрошений на засідання Державної комісії ТЕБ і НС, а також нагадав, що на засіданні 11 серпня комісія ухвалила рішення про можливість присутності на території міста під час святкування Рош га-Шана від 5 до 10 тисяч паломників.

У 2019 році для зустрічі 5780-го юдейського Нового року (Рош га-Шана) в Умань прибули понад 30 тисяч паломників.