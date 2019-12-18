Уряд України пропонує Раді втричі скоротити кількість районів

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у анексованому Росією Криму й сім на непідконтрольних територіях Донбасу. Відповідні проєкти постанов Верховної Ради було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, 12 червня.

"Пропонується створити в Україні 129 районів, з них 10 - в Автономній республіці Крим, сім - на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей і ліквідувати наявні 490 районів", - сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час представлення відповідних проєктів постанов, цитує інформагенція "Українські новини".

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Зокрема, пропонується створити 129 нових районів, із них у Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Волинській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Рівненській областях - по чотири райони, у Харківській і Львівській - по сім, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Сумській та Запорізькій - по п'ять, у Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій - по три, а у Дніпропетровській, Київській і в Одеській - по шість районів, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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У Луганській та Донецькій областях пропонується створити по вісім районів, при чому сім із них припадатимуть на тимчасово окуповані території обох областей.

Кабмін затвердив території тергромад

Іншим своїм рішенням урядовці визначили адміністративні центри й затвердили території 1470 територіальних громад у всіх 24 областях України.

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Зокрема, у Житомирській області затверджено території 65 громад, у Миколаївській - 52, у Харківській - 56, у Івано-Франківській - 62, у Тернопільській - 55, у Херсонській - 49, у Хмельницькій - 60, у Луганській - 37, у Вінницькій - 63, у Чернівецькій - 52, у Донецькій - 66, у Черкаській - 67, у Волинській - 54, у Кіровоградській - 49, у Полтавській - 61, у Чернігівській - 57, у Закарпатській - 64, у Дніпропетровській - 86, у Київській - 69, у Сумській - 51, у Рівненській - 64, у Запорізькій - 67, у Львівській - 73 і в Одеській області - 91 громади.

Нова редакція програми діяльності уряду

Крім того, на засіданні уряду також затвердив нову редакцію програми діяльності уряду. Програму було ухвалено з доопрацюванням техніко-юридичних правок за кілька годин. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні цю програму має бути вислано Верховній Раді.

Нагадаємо, що 4 червня Верховна Рада відправила програму діяльності Кабміну Шмигаля на доопрацювання.