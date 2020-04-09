Уряд України пропонує втричі збільшити дефіцит бюджету-2020

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді скоротити доходи державного бюджету на 2020 рік на 119,7 мільярда гривень до 975,8 мільярда. Про це йдеться у законопроєкті про внесення змін до держбюджету, поданому до парламенту у суботу, 11 квітня. Також пропонується збільшити витрати держбюджету на 82,4 мільярда гривень до 1,28 трильйона гривень, збільшивши граничний розмір дефіциту з 96,2 мільярда гривень до 298,4 мільярда гривень.

Зарплату чиновників хочуть скоротити

Також уряд пропонує на час карантину обмежити заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та членів наглядових рад державних компаній на рівні 10 мінімальних заробітних плат - 47,2 тисячі гривень.

Відповідну вимогу оголосив раніше президент України Володимир Зеленський. "Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їх зарплата не перевищує 47 тисяч гривень", - заявив він у зверненні до українців 10 квітня.

В попередній редакції законопроєкту передбачалося встановити це обмеження тільки для працівників бюджетних установ. Дані обмеження повинні почати діяти у квітні і завершаться тоді, коли в Україні закінчиться дія карантину. При цьому, під обмеження не потрапляє допомога з тимчасової непрацездатності, на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань.

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Фінансування боротьби з коронавірусом хочуть зменшити

Окрім того, як повідомив 11 квітня депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, бюджетний комітет парламенту рекомендував ухвалити поправки до державного бюджету зі скороченням фінансування фонду на боротьбу з коронавірусом на два мільярди гривень - до 64,9 млрд грн.

Також комітет рекомендував відновити дотацію аграріям у розмірі чотирьох мільярдів гривень, тоді як в урядовій версії законопроєкту було 2,5 мільярда гривень. Також передбачено фінансування будівництва аеропорту Дніпра в розмірі 100 мільйонів гривень, повідомив Гончаренко, який є членом бюджетного комітету ВРУ.

Відповідні зміни до бюджету український парламент розгляне у понеділок, 13 квітня.