 Уряд України призначив в.о. міністра розвитку економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

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Новини

Уряд України призначив в.о. міністра розвитку економіки

Уряд України призначив Павла Кухту тимчасовим виконувачем обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Будівля уряду України

Будівля уряду України

Уряд України у вівторок, 10 березня, призначив першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павла Кухту тимчасовим виконувачем обов'язків міністра. "Сьогодні за рішенням уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства", - написав Кухта у Facebook у вівторок.

"Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за шість місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України", - додав Кухта.

У вересні 2019 року уряд України призначив Павла Кухту першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. У 2015-2019 роках він був радником міністра фінансів, в 2016-2019 роках - радником прем'єр-міністра. Балотувався до Верховної Ради від партії "Голос", в якій був програмним директором.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня Юрій Полюхович був призначений виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

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