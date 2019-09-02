Уряд України почав боротьбу із замаскованим під лотереї гральним бізнесом

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 20 грудня, скасував положення, які дозволяли працювати гральному бізнесу під виглядом державних лотерей. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Сьогодні уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах", - написав Гончарук у Facebook.

За його словами, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

"Дав доручення Національній поліції України сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі України організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей". - зазначив український прем'єр.