Уряд України почав боротьбу із замаскованим під лотереї гральним бізнесом

Уряд України скасував положення, завдяки яким гральний бізнес діяв далі попри його заборону. Прем'єр Олексій Гончарук анонсував перевірки операторів державних лотерей, під чиїм прикриттям працює цей бізнес.
Кабінет міністрів України у п'ятницю, 20 грудня, скасував положення, які дозволяли працювати гральному бізнесу під виглядом державних лотерей. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Сьогодні уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах", - написав Гончарук у Facebook.
За його словами, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.
"Дав доручення Національній поліції України сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі України організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей". - зазначив український прем'єр.