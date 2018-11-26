Уряд України повернув заповіднику комплекс споруд Почаївської лаври

Уряд України прийняв рішення про повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври у Тернопільській області до складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні в середу, 28 листопада, передають "Українські Новини".

Нагадаємо, що 23 листопада комісія міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд (йдеться про Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниці та надбрамний корпус) Почаївської Свято-Успенської лаври у Тернопільській області.

Комісія мін'юсту задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Він просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування комплексом лаври релігійною організацією "Почаївська Свято-Успенська Лавра".

Члени комісії дійшли висновку, що державну реєстрацію права користування комплексом споруд здійснили з порушеннями вимог законодавства.

Раніше прокуратура Тернопільської області повідомила, що представник міністерства культури України оскаржив у мін'юсті дії державного реєстратора, який, зловживаючи своїми повноваженнями, зареєстрував право користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври Українською православною церквою Московського патріархату. Реєстратор Андрій Яремко натомість запевняє в законності своїх дій.

У міністерстві культури зазначали, що Києво-Печерська і Свято-Успенська Почаївська лаври є власністю держави і були передані в оренду на 50 років Українській православній церкви Московського патріархату. Однак якщо виявиться, що під час передачі лавр в оренду допустили порушення, держава в особі українського кабміну може переглянути цей договір.