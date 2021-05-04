 Уряд України переобрав п′ятьох членів наглядової ради ″Нафтогазу″ - Шмигаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Уряд України переобрав п'ятьох членів наглядової ради "Нафтогазу" - Шмигаль

Український уряд переобрав на термін до одного року п'ятьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Уряд України на засіданні в середу, 19 травня, переобрав терміном до одного року п'ятьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", які у зв'язку з конфліктом навколо зміни голови правління пішли у відставку з 14 травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Дякую наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії", - написав глава українського уряду у своєму Telegram. Він також окремо подякував голові наглядової ради Клер Споттісвуд, яка під час свого виступу відзначила важливість командної роботи для найкращої трансформації підприємства.

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Прем'єр наголосив, що уряд планує провести абсолютно прозорий конкурс і на посади членів наглядової ради, і на посаду голови правління. "Уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами, де чітко визначені не лише права та обов'язки, а й відповідальність за роботу", - зазначив Шмигаль.

У свою чергу Споттісвуд на засіданні повідомила, що члени наглядової ради прийняли пропозицію про повторне призначення на термін до року на умовах попередніх контрактів і на основі дорожньої карти, яку вони представили уряду минулого тижня. "Ми уважно розглянемо будь-які хороші ідеї та зміни у реалізації нашої дорожньої карти, які пропонує нам голова правління. В оцінюванні цих ідей ми керуватимемося тим, що вони мають сенс для "Нафтогазу", для країни і досяжні. Ми пам'ятаємо про внесок компанії у фінанси країни", - наводить її слова агентство "Інтерфакс-Україна". 

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Крім Споттісвуд, були переобрані ще два незалежних члени наглядової ради - Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), а також два представники держави - Наталія Бойко та Юлія Ковалів. До наглядової ради з березня 2020 року також входить Роберт Бенш (США) як представник держави Україна, але його не допускали до засідань через можливий конфлікт інтересів.

Як повідомлялося, український уряд у рамках загальних зборів акціонерів "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. Кабмін спочатку припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК, і незалежних, і представників від держави - з їх подальшим переобранням у повному складі, але з 30 квітня 2021 року.

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Звільнивши наглядову раду на дві доби, уряд достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління "Нафтогазу" з 28 квітня, та обрав і призначив із 29 квітня головою НАК терміном на один рік ексвиконавчого директора компанії Юрія Вітренка, колишнього на той момент в. о. міністра енергетики. У В уряді заявили, що таке рішення зумовлене незадовільними фінансовими показниками "Нафтогазу" за 2020 рік.

США та ЄС висловили глибоке занепокоєння рішенням українського уряду розпустити наглядову раду й замінити голову "Нафтогазу", засумнівавшись у прихильності України курсу реформ у корпоративному управлінні. Наглядова рада "Нафтогазу" 30 квітня провела позачергове засідання за участю Вітренка і того самого дня повідомила про дострокове припинення своїх повноважень із 14 травня, на що Кабмін закликав раду продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

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