Уряд України оприлюднив постанову щодо послаблення карантину

Кабінет міністрів у четвер, 7 травня, оприлюднив постанову щодо пом'якшення карантину в Україні з 11 травня. Згідно з докуметом, буде дозволено роботу закладів громадського харчування на літніх майданчиках просто неба за умови забезпечення відстані не менше ніж 1,5 метра між столиками та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом.

Роботу фудкортів і зон розваг у торговельно-розважальних центрах заборонено до 22 травня. Проте з 11 травня дозволяється робота непродовольчих магазинів, розташованих у ТРЦ, за умови дотримання вимог безпеки та забезпечення персоналу і відвідувачів засобами індивідуального захисту.

З цієї дати також дозволена діяльність музеїв та історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника. Безпосередній прийом відвідувачів буде дозволений за рішенням власника за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту, у тому числі виготовленими самостійно.

З 11 травня в Україні відновлять роботу установ і організацій, що забезпечують проведення тренувань спортсменів команд національних збірних. Умовою відновлення їхньої роботи також є забезпечення людей засобами індивідуального захисту, а також перебування в приміщенні не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі.

З цього ж дня дозволена робота підприємств, що працюють у галузі ЗМІ, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань. Також дозволено роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів. Окрім цього, обмеження знімаються з роботи стоматологічних клінік, салонів краси та перукарень. Пом'якшення стосуються і відвідування дитячих і спортивних майданчиків на вулиці.

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