 Уряд України оприлюднив постанову щодо послаблення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

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Новини

Уряд України оприлюднив постанову щодо послаблення карантину

Уряд України оприлюднив постанову щодо послаблення карантинних заходів з 11 травня. Буде дозволена робота перукарень, літніх майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків.

В Україні послаблюють обмежувальні заходи

В Україні послаблюють обмежувальні заходи

Кабінет міністрів у четвер, 7 травня, оприлюднив постанову щодо пом'якшення карантину в Україні з 11 травня. Згідно з докуметом, буде дозволено роботу закладів громадського харчування на літніх майданчиках просто неба за умови забезпечення відстані не менше ніж 1,5 метра між столиками та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом.

Роботу фудкортів і зон розваг у торговельно-розважальних центрах заборонено до 22 травня. Проте з 11 травня дозволяється робота непродовольчих магазинів, розташованих у ТРЦ, за умови дотримання вимог безпеки та забезпечення персоналу і відвідувачів засобами індивідуального захисту.

З цієї дати також дозволена діяльність музеїв та історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника. Безпосередній прийом відвідувачів буде дозволений за рішенням власника за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту, у тому числі виготовленими самостійно.

З 11 травня в Україні відновлять роботу установ і організацій, що забезпечують проведення тренувань спортсменів команд національних збірних. Умовою відновлення їхньої роботи також є забезпечення людей засобами індивідуального захисту, а також перебування в приміщенні не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі.

З цього ж дня дозволена робота підприємств, що працюють у галузі ЗМІ, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань. Також дозволено роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів. Окрім цього, обмеження знімаються з роботи стоматологічних клінік, салонів краси та перукарень.  Пом'якшення стосуються і відвідування дитячих і спортивних майданчиків на вулиці.

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Послаблення карантину: у Києві запрацювали продовольчі ринки (06.05.2020)

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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