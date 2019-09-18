 Уряд України оприлюднив оновлений план анбандлінгу ″Нафтогазу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Уряд України оприлюднив оновлений план анбандлінгу "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову з оновленим планом відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу (анбандлінгу).

Уряд України оприлюднив постанову про оновлений план анбандлінгу Нафтогазу

Кабінет міністрів України ввечері в середу, 18 вересня, на урядовому порталі оприлюднив постанову №840 з оновленим планом відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу (анбандлінгу). Крім того, оприлюднено розпорядження №791-р від 18 вересня, яким майбутній оператор газотранспортної системи (ГТС) України ПАТ "Магістральні газопроводи України" переданий в управління міністерству фінансів України.

Раніше того ж дня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу в Києві повідомив про оновлення плану анбандлінгу. За його словами, ухвалене рішення задовольняє європейські вимоги й підтримано НАК "Нафтогаз України".

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Оржель нагадав, що крім сертифікації нового оператора українським регулятором, вона має бути підтверджена і з європейської сторони. Через що Україна проситиме секретаріат Енергетичного співтовариства розглянути це питання як пріоритетне для того, щоб новий оператор зміг повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", згідно з оновленим планом, паралельно низка міністерств займуться підготовкою законопроекту, який урегулює можливість відокремлення діяльності з транспортування газу. Документ має бути винесено на розгляд Кабміну до середини жовтня. У разі затвердження Верховною Радою необхідних змін до законодавства з 1 січня 2020 року новому оператору ГТС буде передано відповідне газотранспортне майно терміном на 15 років.

З прийняттям нового плану відокремлення попередні постанови уряду 2016 року про анбандлінг і реструктуризацію НАК "Нафтогаз України" втратять чинність.

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