Уряд України оприлюднив оновлений план анбандлінгу "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України ввечері в середу, 18 вересня, на урядовому порталі оприлюднив постанову №840 з оновленим планом відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу (анбандлінгу). Крім того, оприлюднено розпорядження №791-р від 18 вересня, яким майбутній оператор газотранспортної системи (ГТС) України ПАТ "Магістральні газопроводи України" переданий в управління міністерству фінансів України.

Раніше того ж дня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу в Києві повідомив про оновлення плану анбандлінгу. За його словами, ухвалене рішення задовольняє європейські вимоги й підтримано НАК "Нафтогаз України".

Оржель нагадав, що крім сертифікації нового оператора українським регулятором, вона має бути підтверджена і з європейської сторони. Через що Україна проситиме секретаріат Енергетичного співтовариства розглянути це питання як пріоритетне для того, щоб новий оператор зміг повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", згідно з оновленим планом, паралельно низка міністерств займуться підготовкою законопроекту, який урегулює можливість відокремлення діяльності з транспортування газу. Документ має бути винесено на розгляд Кабміну до середини жовтня. У разі затвердження Верховною Радою необхідних змін до законодавства з 1 січня 2020 року новому оператору ГТС буде передано відповідне газотранспортне майно терміном на 15 років.

З прийняттям нового плану відокремлення попередні постанови уряду 2016 року про анбандлінг і реструктуризацію НАК "Нафтогаз України" втратять чинність.