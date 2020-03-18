 Уряд України оголосив надзвичайну ситуацію в Києві та двох областях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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Новини

Уряд України оголосив надзвичайну ситуацію в Києві та двох областях

У Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях оголошено надзвичайну ситуацію. Жодних нових обмежень поки не передбачається, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Через поширення коронавірусу уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Про це в п'ятницю, 20 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію", - написав голова уряду.

Водночас він зазначив, що жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19, додав Шмигаль. Раніше режим надзвичайної ситуації був запроваджений в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Тим часом перший випадок інфікування коронавірусом був зафіксований у Львові, повідомив мер міста Андрій Садовий. За його даними, інфікований повернувся з Німеччини.

Станом на вечір 20 березня в Україні зафіксовано 29 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Унаслідок хвороби померло троє людей.

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