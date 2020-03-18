Уряд України оголосив надзвичайну ситуацію в Києві та двох областях

Через поширення коронавірусу уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Про це в п'ятницю, 20 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію", - написав голова уряду.

Водночас він зазначив, що жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19, додав Шмигаль. Раніше режим надзвичайної ситуації був запроваджений в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Тим часом перший випадок інфікування коронавірусом був зафіксований у Львові, повідомив мер міста Андрій Садовий. За його даними, інфікований повернувся з Німеччини.

Станом на вечір 20 березня в Україні зафіксовано 29 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Унаслідок хвороби померло троє людей.